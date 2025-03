Forgács Beáta megrendítő vallomása: ezt emlegette utolsó napjaiban Forgács Gábor

„Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Ugyanakkor mély szomorúságot és csalódottságot éreztem, amikor a médiából értesültem az esetről. Tudom, hogy érzékenyebb vagyok még, főleg ha róla van szó. Úgy érzem, harcolnom kell az emlékéért, mert ő (és természetesen anyukám is) mindig kiálltak értem. És bár az ilyen jellegű dolgokat ő kevésbé vette a szívére, én annál inkább. Most viszont sokkal könnyebb lett a lelkem és a család nevében természetesen elfogadom a bocsánatkérést! Köszönöm!”

Forgács Gábor alázatára és szakmája iránti tiszteletére örökké emlékezni fognak szerettei és munkatársai - Fotó: Mediaworks Archív

„Még nem vagyok felkészülve a szinkronhangjára”

Az elhunyt Forgács Gábor ismert volt ezerarcú színész és autentikus szinkronszínész munkájáról. Ugyanakkor kevesen tudták róla, hogy Horváth Charlie rajongó volt és bizony több hangszeren is játszott a művész.

„Szinkronhangjait rutinszerűen húzta ki a fiókból. Ugyanakkor kevesen tudják róla, hogy tudott gitározni, zongorázni és több lemeze is megjelent, amiben saját dalai is voltak. Horváth Charlie mondta neki egyszer, hogy Gabikám, elképesztő énektehetség vagy és ezzel sokkal többet kellene foglalkoznod” – mesélte Beáta hozzátéve, hogy erre édesapukája különösen büszke volt, még az utolsó napjaiban is felemlegette. Nem csak a szakmában, gyermeke életében is teljes erőbedobással jelen volt.

„Apu engem is készített fel szavaló és mesemondó versenyekre, kihozta belőlem a maximumot. De protekciót soha sem magának, sem nekem nem intézett. A kemény munkában hitt és képes volt órákig tökéletesíteni azt, amin dolgozott.”

Forgács Gábor párja és lánya is elkísérte a legendás színészt időnként a fellépéseire, amikor bizony hangos koncertet csaptak az autóban. Az emlékezés azonban megrázó, hiszen a család a gyász első fázisán megy keresztül.

Azóta nem nézek filmeket, amikben ő szinkronizál. Még nem vagyok felkészülve a szinkronhangjára.