Így reagálták a szervezők arra, hogy megfeledkeztek Forgács Gáborról a Televíziós Újságírók Díja gálán

Forgács Gábor 2024. november 4-én hunyta le öröke a szemét, lezárva ezzel azt a klasszikus kabarékorszakot, melynek ikonikus tagja volt. A népszerű művész súlyos betegséggel küzdött, az elvesztésére mégsem lehetett felkészülve a közönsége és persze a szerető családja sem, akiket rettentően megviselt a távozása. Érthető, hogy ők a mai napig érzékenyek minden olyan témára, ami összefüggésben van a művésszel, és most sajnos egy adminisztrációs hiba miatt újra rájuk törtek a legfájdalmasabb emlékek.

Forgács Gábor halála megrendítette a szakmát és természetesen a szerető családját is Fotó: Mediaworks archív

Forgács Gábor temetése után minden megváltozott

A színész családja az elmúlt hónapokat a gyász feldolgozásával töltötte, az elfogadás és elengedés kérdése volt a legfontosabb. Talán jól ment, talán már működött is valamennyire egészen csütörtökig, amikor kiderült, hogy egy apró hiba miatt kell szomorkodniuk.

Történt, hogy a Televíziós Újságírók Díja gálán idén is megemlékeztek azokról a hírességekről, akik az elmúlt évben távoztak el az élők sorából. Ez a gesztus a díjátadó egyik fontos pillanata, a szakma minden évben megemlékezik a nagyjairól. Tévések, képernyősök, háttérmunkások, színészek, művészek azok, akik bekerülhetnek a felsorolásba. Idén azonban kimaradt Forgács Gábor neve. A helyszínen tartózkodó újságírók vették ezt észre, a hír pedig igen hamar eljutott a Forgács családhoz is, akik összeomlottak a hallottaktól. A színész lánya, Győrfi-Forgács Bea egy dühös posztot s megfogalmazott:

"Elmondhatatlanul csalódott vagyok, szomorú és dühös! Nem is találok szavakat…. Sajnálom Apukám! Sajnálom, hogy 52 alázattal átdolgozott év után, egyszerűen kifelejtettek ebből a megemlékezésből… Te soha nem kilincseltél, nem nyomultál, Te csak tetted a dolgod. Valószínűleg most azt mondod: Hagyd a p...a Bucikám! Most nagyon nehéz szót fogadni apukám… Nem is tudok! Nem apukám nevében, mert ő nem tenné, de én igen: KIKÉREM MAGAMNAK!!!"

Forgács Gábor a lányával, Győrfi-Forgács Beával és a nagyobbik unokájával Fotó: Mediaworks archív

Elnézést kérnek

A botrány híre természetesen eljutott a szervezőkhöz is, akiket a Bors keresett meg azzal, hogy mit gondolnak a kilakul helyzetről? Lapunknak Kenderessy Szabolcs, a Televíziós Újságírók Díja alapítója nyilatkozott:

Sajnos hibáztunk a megemlékező videó elkészítéskor! Forgács Gábor sok évtizeden át a magyar televíziós műsorok népszerű és közkedvelt szereplője volt, ott lett volna a helye azok között, akikről megemlékeztünk a Televíziós Újságírók Díja gálaeseményen. Sajnáljuk, hogy nem voltunk elég figyelmesek, elnézést kérünk a családtól!

– mondta Kenderessy Szabolcs, a Televíziós Újságírók Díja alapítója.