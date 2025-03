Ez mindent megváltoztat: új bizonyíték került napvilágra Gene Hackman halála ügyében

A hatóságok új információkat közöltek Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa halála ügyében.

Gene Hackman és felesége halála ügyében új információra derült fény - Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch / Northfoto

Az Oscar-díjas színész és feleségének halála az egész világot megrázta és azóta is rejtély övezte haláluk pontos körülményeit. A házaspárra a múlt hónapban találtak rá, akkor már mumifikálódott a testük. A hatóságok szerint már jó ideje halottak voltak, mielőtt rájuk bukkantak volna.

Kezdetben a hatóságok azt mondták, hogy Betsy Arakawa február 11-én, Hackman pedig egy héttel később halt meg. A Santa Fe megyei seriff hivatala most azonban azt állítja, megerősítették, hogy Arakawa február 12-én többször is felhívott egy egészségügyi klinikát egy orvosi kezelés miatt, amire aztán nem került sor. A seriff irodája azt mondta, hogy akkor szereztek tudomást a hívásokról, amikor megkapták a mobiltelefon-adatokat. Aznap reggel három hívást is indított a Cloudberry Health klinika felé, majd egy hívást Betsy kapott a klinikáról.

Betsy utolsó ismert tevékenysége február 11-én volt és hivatalosan még nem erősítették meg a halála dátumát. A hatóságok szerint e-mailezett egy masszázsklinikával, meglátogatott egy élelmiszerboltot, aztán egy gyógyszertárat és egy állatkereskedést. Aznap délután 17.15 felé érkezett meg otthonába. Dr. Josiah Child, a Cloudberry Health vezetője elmondta a BBC-nek, hogy bár a nőt sohasem kezelték a klinikán, gyakran fordult egészségügyi tanácsokért a rendelőhöz - írja a BBC.

Felhívott, de nem említett légzési nehézséget, légszomjat vagy mellkasi fájdalmat

Február 10-ére egyeztetett Betsy időpontot a klinikával, de 10-én lemondta azt, mondván, férjét kell ápolnia. Ezután ismét hívta a rendelőt, de megkérték, hogy személyesen menjen be időpontért.

Volt néhány hívás oda-vissza, hogy csak délutánra ütemezzük be az időpontot, de nem jelent meg

- mondta Dr. Child. Ezután próbálták elérni, de már nem kaptak választ.

A hatóságok szerint Hackman február 18-án halt meg. Halálának oka súlyos szívbetegség volt, amelyhez hozzájárult az előrehaladott Alzheimer-kór is. A szakértők úgy vélik, hogy Alzheimer-kórja megakadályozhatta abban, hogy észrevegye, felesége elhunyt. Ha pedig észre is vette, a szakértők szerint a gyász miatti zavarodottsága miatt képtelen volt bármit is csinálni.