Ennyi volt, vége a találgatásoknak: ez a helyzet Justin Bieber házasságával

Justin Bieber és Hailey Bieber házassága miatt hetek óta szólnak a vészharangok a rajongók körében. Sokan ugyanis úgy vélték, hogy a sztárpár fiuk születése után nem sokkal szakíthatott. Ezt egyik fél sem erősítette vagy cáfolta meg, ám nem is posztoltak egymásról. Egészen mostanáig, amikor is a napokban az énekes több fotót is feltöltött feleségéről. Arról nem is beszélve, hogy az egykori modell is reagált rosszakaróinak és közölte, már-már azon gondolkozik, jogi útra tereli az ügyet.

Reagáltak a pletykákra. Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Justin egyszerre három fotót is posztolt fia édesanyjáról. Ezek közül az egyiken Hailey egyértelműen bemutat a kamerának, amivel valószínűleg üzenni akart sokaknak azok után, hogy arról pletykáltak, megromlott házasságuk és mert sokan elkezdték őt hasonlítani férje exéhez, Selena Gomezhez, akivel egykoron ráadásul barátok is voltak. Erről egy rajongó egy hét videóból álló Tiktok-sorozatot is készített, mai hamar népszerűségre tett szert. A sok utálkozás és gyűlölködő komment és reakció láttán Hailey pedig kijelentette, elege van ezekből és már azon is gondolkodott, hogy jogi lépéseket tesz az internetes trollok ellen, írja a Mirror.

Közlése ráadásul pont azok után érkezett, hogy a férje is megosztott róla egy meme-t, amivel sokak szerint azt jelezte, nem tiszteli Hailey-t. A kép ugyanis arról szólt, hogy egy bő ruhákba öltözöt fiatal fiú mindkét kézzel bemutat kedvesének, aki háttal áll neki. Ezt pedig a következő felirat kísérte: