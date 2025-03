Demcsák Zsuzsa a bájait is bedobta a győzelem érdekében

A Password – A jelszó csütörtöki adásában Demcsák Zsuzsa és Kárpáti Rebeka igyekeztek segíteni civil játékostársaiknak, hogy hazavihessék a pénznyereményt. Ehhez minden eszközt be is vetettek, amivel a műsorvezetőnő igencsak zavarba hozta partnerét.

Demcsák Zsuzsa 20 éveseket megszégyenítő formában van Fotó: Markovics Gábor

Demcsák Zsuzsa és Kárpáti Rebeka párja is a „dögös” jelszót kereste, amiben a nyomok mellett a sztárok gesztusai is segítségükre voltak. Nem is fogták vissza magukat, ugyanis míg a fiatal színésznő hajdobálással és csábos mosollyal próbálkozott, a hangzásában hasonló tökös szó mellé, addig a műsorvezetőnő a bájait is bevetette, hogy kellőképpen illusztrálhassa a bögyös nyomot. Zsuzsa 29 éves táncos partnere ettől igencsak zavarba is jött, így végül a valamivel szofisztikáltabb csinos szót bökte ki. Ez persze nem a jó megfejtés volt, de mindenképpen udvariasabb, mint szemtől szemben dögösnek nevezni Demcsák Zsuzsát.

Demcsák Zsuzsa bombaformában van

Persze egyáltalán nem meglepő, hogy a Password játékosa zavarba jött, hiszen a 46 éves egykori modell most is bombaformában van. Ezt még Lékai-Kiss Ramóna is megjegyezte a játék elején, de Gáspár Zsolti sem mulasztja el, hogy felhívja erre a figyelmet a Farm VIP egyik évadában sem. Ennek ellenére persze hiába a „jogos kifogás”, pusztán azért, mert Demcsák Zsuzsa nagyon csinos, a játékmester nem lehet elnéző a megoldások tekintetében. De ha kíváncsi vagy arra, hogy a műsorvezetőnek végül sikerült-e győzelemre juttatnia a partnerét, akkor kövesd a Password – A jelszó mai adását 22:00-tól a TV2-n.