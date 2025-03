Súlyos beteg testvérpárért zenél Curtis, de közbeszóltak a szponzorok

Curtis a pályája kezdete óta sokat jótékonykodik, hiszen mindig összeszorul a szíve ha nélkülöző vagy beteg gyerekkel találkozik. A rapper most is aktivizálta magát, amikor meghallotta, hogy egy testvérpár, Rácz Kornél és Zsombor Duchenne-féle izomdisztrófia nevű betegségben szenved. A betegség gyógyíthatatlan, de 2023 óta létezik egy génterápia, ami megállíthatja az izomsorvadást. A két kicsi esetében ez 2,1 milliárd forintba kerül... A szülők már hosszú hónapok óta szervezik a jótékonysági akciókat, a fiúkért már a fél ország megmozdult, kereskedők, vállalkozók jelentkeznek, hogy segíthessenek. Ebbe a körbe szállt be Curtis is, aki Baján hirdetett meg egy élőzenekaros nagykoncertet, melynek a bevétele a Rácz fiúknak megy majd. A koncert körül azonban sajnálatos változás történt...

Curtis jótékonysági koncert lesz Baján (Fotó: Mediaworks archív)

Curtis koncert mindenképpen lesz

A zenész ezzel kapcsolatban egy közleményt adott ki a hivatalos Facebook-oldalán. Ebben azt írja, hogy nem sikerült megegyezni a szponzorokkal, ezért elmarad az élőzenés fellépés, de mindenképpen ott lesz a helyszínen szombaton és fel is fog lépni.

„Ezt az eseményt azért hoztuk létre, hogy két kisgyermeknek gyűjtsünk össze akkora összeget, amekkorát csak lehet az életükért. Ebben részt vállaltak a zenekarok, a dolgozóink, szinte mindenki, hogy minél nagyobb összeg gyűljön össze a családnak. Sajnos a támogatókkal való egyeztetések még nem zárultak le, ezért közösen a zenekarokkal úgy döntöttünk, hogy a nagykoncerteket ebben a formában elhalasztjuk egy későbbi időpontra. Természetesen NEM marad el a hétvégi előadás. Széki Attila Curtis érkezik ugyanúgy egy műsorral, csupán nem a zenekari felállással, hanem egy fél-playback, 50 perces műsorral. A jelenlegi felállással is a családot fogjuk támogatni, amennyire csak tudjuk, mivel ez értük van, róluk szól. A kellemetlenségért csapatunk mindenki számára, aki nem a kedvezményes jegyekből vásárolt, egy 3.000 Ft értékű italkupont kínál a helyszínen. A Baja Garden mint mindig, ezúttal is vár minden kedves vendéget, most kifejezetten számítunk rátok! Köszönjük a megértést és köszönjük mindenkinek, akik eddig segítették a családot. Találkozunk szombaton” – szól a hirdetmény.