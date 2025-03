Bényi Ildikó tragikus halála megrendítette kolléganőjét: „Mindig benne volt az életemben”

Akkor is jóban maradtunk, amikor már nem egy munkahelyen dolgoztunk, gyakran találkoztunk, ott volt a 60. születésnapomon is és meg volt hívva a 70.-re is, de azt végül nem tartottuk meg, inkább elutaztunk. Minden évben biztos találkozási pontunk volt május elsején a halászléfőző verseny, ahol mindketten zsűritagok voltunk, de tavaly már nem volt ott. Nem tudtam róla, hogy beteg, hogy ilyen súlyos betegséggel küzd, ő nem az a típusú ember volt, aki erről beszélne. Csak a családja és a legközelebbi barátai tudtak róla. Mélyen megrendített a halála, nagyon el vagyok keseredve!