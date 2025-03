Erre várt az ország: összeálltak a legendák – Kudlik Júlia, Endrei Judit és Bay Éva

„Mindennap arra törekszem, hogy meglegyen az öt kilométer gyaloglás. Ha több sikerül, annak mindig örülök, ha kevesebb, akkor figyelek, hogy valahogy bepótoljam” – mesélte mosolyogva az egykori bemondó. Egy Budapest melletti településen él, ahol ő nem a híres televíziós, hanem a kedves, mosolygós Judit, akire rá-ráköszönnek az utcán a helybéli ismerősök.

Pedig túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Judit volt a Magyar Televízió egyik legfoglalkoztatottabb bemondója, műsorvezetője. Rengeteg műsor köthető a nevéhez, például a Homokóra, az Ablak és a Leporello, hogy csak néhányat említsünk. Bár a 80-as, 90-es években sokkal zártabb világban éltek a tévések, a nézők szeretetét azért érezte ő is.

Amíg tévéztem, mi egy búra alatt éltünk. Abban az időben sok játékot vezettem, és igaz, hogy amikor beléptem a bemondók szobájába, mindig sok nézői levél várt rám. De most érzem igazán, mit jelentettünk mi annak idején

– kezdte Judit.

Az ő esetében azonban nem csak a tévés hírnévről beszélhetünk. 1998-ban éppen azért hagyta ott a képernyőt, mert több feladatra vágyott, és végül az írásban talált magára, ezekben a hetekben már a tizedik könyvén dol­gozik.

„Az, hogy ma is jelen vagyok, annak köszönhető, hogy nem zárkóztam be, aktív maradtam, és sok mindent megtanultam. Ebből csak az egyik az írás és a könyvkiadás, de rengeteg egészség tematikájú kampányban vettem részt, kitanultam a coachingot, bár nem gyakoroltam, és egy mediátorképzést is elvégeztem, illetve évekkel ezelőtt elindítottam a YouTube-csatornámat” – sorolta, mi történt az elmúlt 27 esztendőben.

Az, hogy Bay Évával és Kudlik Júliával együtt üljenek le beszélgetni, valóban egyfajta ünnepnapnak számít.

„Nagyon ritkán fordul elő így a tévé utáni időkben, hogy mi hárman találkozunk. Ezért is mondtam örömmel igent, amikor Felcser Viktória megkeresett, hogy üljünk le beszélgetni az Óbudai Társaskörben. Remélem, a közönség is annyira várja március 29-ét, mint én” – jelentette ki Judit.

