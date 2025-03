Azahriah jelt adott magáról, rácáfolt Pataky Attila beszólására

Azahriah Puskás Aréna koncertjei után a rajongók álmukban nem gondolták volna, hogy a fiatal énekes a legnagyobb hirtelenséggel visszavonulót fúj. Úgy tűnt, megállíthatatlan, hiszen nem volt még példa rá hazai viszonylatban, hogy valaki ilyen tömegeket mozgatott volna meg. Sokak szerint annyi mindent tett le az asztalra, amit mások 20-30 év alatt érnek el és vitathatatlan, hogy a tavalyi év egyik leghallgatottabb előadója volt Magyarországon. Visszavonulásakor úgy nyilatkozott: időre és pihenésre van szüksége, s bár nem tudja, mikor tér vissza, de most a tanulásé és a fejlődésé lesz a főszerep.

Azahriah időről időre megnyugtatja rajongóit: ezúttal újra bejelentkezett, méghozzá egy jó hírrel (Fotó: Bánkúti Sándor)

Azahriah dalok: újabb slágergyanús produkció érkezik

Baukó Attila októberi visszavonulása óta nem csak, hogy fellépése nem volt, de Instagram oldalán is csak kevésszer jelentkezett. Most hosszú idő után megtörte a csendet és jó hírrel szolgált: néhány napon belül debütál a ‘Don’t be afraid’ című szám, amelyet Blanks-szel közösen készítettek. A bejegyzés valóságos kommentcunamit indított el és kevesebb mint 24 óra alatt 11 ezer kedvelést hozott a konyhára. Volt olyan hozzászóló, aki azt írta, szeptember óta erre vár, de rengetegen már most biztosak benne, hogy az új szerzemény óriásit fog robbanni.

Pataky Attila másképp vélekedik

Az Edda frontembere a minap éppen arról értekezett, hogy bár Azahriah kétség kívül sikeres és tehetséges, azért van, amit nem csinált jól.

Ügyesen mixelte össze a különböző zenei irányzatokat. Jó időben, jó tempóban, jól csinálta, csak a suliban nem figyelt oda eléggé, mert összekeveri a diktatúrát a szabadság fogalmával. Én jól tudom milyen a diktatúra, 15 évesen összevertek március 15-én gumibottal. Ha diktatúra lenne, nem tölthetnéd meg háromszor a Puskás Arénát, és sétálhatnál haza békésen a gázsival, hanem egy rendőrautó vinne befelé és találnád magad félholtra verve egy cella mélyében.

Hogy vajon Baukó Attila mit szól ehhez, vagy egyáltalán szól-e bármit is, egyelőre nem tudni, mint ahogyan azt sem, hogy lesz-e a közeljövőben Azahriah koncert. Az azonban bizonyos, hogy már egy kisebb bejelentkezése is felrobbantotta az internetet, pont úgy, mint ő maga a Puskás Arénát háromszor is, így Pataky Attila beszólását ezzel rögtön meg is cáfolta.