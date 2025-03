Azahriah már a barátaiban sem bízhat: pénzért árulják csókolózós képeit

Azahriah tavaly novemberben jelentette be, hogy határozatlan időre eltűnik a nyilvánosság elől, amolyan alkotói szabadságra megy. Rá is fér a pihenés, 2017 óta folyamatosan zenéket szerez, a 2022-ben kiadott "silbak" című albuma pedig olyan eddig sosem látott hisztériát váltott ki a közönségéből, hogy divat lett Azahriah rajongónak lenni. Az persze más kérdés, hogy azóta mennyien maradtak meg, hiszen a visszavonulás miatt jóval kisebb a felhajtás is.

Azahriah visszavonult a koncertezéstől, nem tudni, mennyi ideig lesz szüksége pihenésre (Fotó: Mediaworks archív)

Azahriah barátnője és a többi kaland

Az énekesnek nem csak a zenei karrierje különleges, a magánéletében is elképesztő dolgok történnek: egy fesztiválon egy ToiToi WC mögött nyilvánosan szexelt az egyik rajongójával - tulajdonképpen ennek a történetnek a kapcsán ismerte meg a nevét az ország . Aztán hamar kiderült, hogy közben van egy szerelme is, Luna, akit megdöbbentett, hogy ilyen módon árulták el őt. Azahriah szánta-bánta a dolgot, és egy darabig úgy tűnt, hogy a fiatalok újra egymásra találtak, de egy év elteltével a lány elköltözött a közös lakásból, a kapcsolatuknak vége szakadt.

Azóta nem tudni, hogy Azahriah szíve foglalt vagy sem, hiszen a magánéletét nagyon félti az énekes... most viszont friss hírek érkeztek róla. Ezek a hírek azonban nem visznek közelebb a megoldáshoz (foglalt a szíve vagy sem), csak még jobban összezavarják az embert: Azahriah-t egy házibuliban csókolózni látták egy lánnyal. Eddig nincs is semmi különleges a dologban, de azon a bulin ott volt valaki, aki képeket készített, és aki most több hazai szerkesztőséget keres meg emailben azzal, hogy pénzért eladja azokat. A fotókat csakis olyan készíthette, aki meghívott volt a házibuliba, amiből egyenesen következik, hogy a hírességet valamelyik barátja csúnyán elárulja. Erről egyébként a cikkünk születésének idején még nem tud Azahriah...

Azahriah-t épp most árulja el az egyik barátja (Fotó: Mediaworks archív)

Szép napot! Érdekelhetik képek Azahriah-ról, amiken egy házibuliban lányok csinálnak vele selfie-fotót, miközben az egyik megcsókolja a száját?

- ezzel a szöveggel érkezett a Bors szerkesztőségébe a megkeresés, egy beazonosíthatatlan email címről. A levélíróval felvettük a kapcsolatot, aki a második üzenetében már ezt írta:

Egészen pontosan 5db fotóról van szó, árajánlatát várom a képekkel kapcsolatban. Szerződésre esetleg igényt tart?

Nehéz erre mit válaszolni... Természetesen a szerkesztőségünk nem fizetett a képekért. És talán épp itt az ideje, hogy az énekes a baráti társaságában tartson egy nagytakarítást.