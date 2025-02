Akinél minden nap Valentin-nap: ők a legkedveltebb celebpárok hazánkban

A celebek szerelmi élete épp oly kusza és sokszor meglepő, mint bárki másé. A különbség persze az, hogy ez ő esetükben mindenki tud a botlásokról és balhékról is. De még így is akadnak olyan szerelmek, amik látszólag megingathatatlanok, legyen szó olyan fiatalokról, mint Mihályfi Luca és Hegyes Berci, vagy éppen olyan sztárszülőkről, mint Ördög Nóra és Nánási Pál. Mutatjuk kik versenyezhetnének idén a legboldogabb celebpár címért.

Mihályfi Luca Hegyes Berci mellett szinte ragyog a boldogságtól, ők lettek a rajongók új kedvenc párosa (Fotó: Instagram)

Ugyan Hegyes Berci és Mihályfi Luca még egy éve sincsenek együtt, de mindenki imádja őket. Nem is csoda, hiszen nemcsak fiatalok, szépek és jó fejek, de úgy tűnik nagyon szerelmesek is. A táncos és az énekesnő a Dancing with the Stars 5. évadának köszönhetően jöttek össze, amit a műsor alatt végig titkoltak, ezzel izgalomban tartva a rajongókat. Most már azonban előszeretettel osztják meg aranyos pillanataikat, sőt azt is elárulták, hogy már össze is költöztek.

Nánási Pál és Ördög Nóra gyerekeikkel szinte a tökéletes család képnek tűnnek (Fotó: Facebook / Ördög Nóra / hot magazin)

Persze nem csak a friss szerelem és a rózsaszín köd lehet irigylésre méltó. Már jó ideje annak, hogy Ördög Nóra Nánási Pál mellett kötött ki, de van, ami nem múlik. A műsorvezető férje egyetlen alkalmat sem hagy ki, hogy kifejezze csodálatát és szeretetét gyermekei édesanyja felé. Valószínűleg igen sokan örülnének egy ilyen férfinak.

Nem csak Hegyes Berciéket hozta össze a tánc

A fiatalok nem az első páros, aki a parketten kerültek közelebb egymáshoz. A Dancing with the Stars 4. évadának győztesei Mikes Anna és Krausz Gábor is a műsor végén jelentették be, hogy egy párt alkotnak. Bár első pillantásra talán valószínűtlennek tűnhetett ez a kapcsolat, de a nézők végig szurkoltak, hogy Krausz Gábor válása után újra boldog legyen. És milyen igazuk lett, hiszen már a sztárséf és Mikes Anna eljegyzésére is sor került.

Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme is a Dancing with the Stars-nak köszönhető (Fotó: Szabolcs László)

Vajon Krausz Gáborékra is több évtizedes boldogság vár?

A házasság nem egyszerű dolog, ezt már a Séfek Séfe sztárja is tudja, de lehet ezt jól, hosszú évtizedeken át is csinálni. Ennek tökéletes példája Korda György és Balázs Klári szerelme. Az énekes páros hazánk egyik, ha nem a legkedveltebb házaspárja, akik már több 40 éve élnek boldogságban. Ebben persze rengeteg munka van, de ők ketten a legszebb példái az örökké tartó szeretetnek.