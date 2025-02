Színes lufikkal jelentette be a csodás hírt Hunyadi Donatella – fotó

Hunyadi Donatella neve nem is olyan rég még csak azzal forrt egybe, hogy ő Kiszel Tünde lánya, mára azonban már saját hírnevet szerzett magának, és mindenki tudja, ki is ő.

Fotó: Szabolcs László

Ez persze érthető is, hiszen fiatal, gyönyörű és tehetséges. Már azt sem kell senkinek se bemutatni, hogy amellett, hogy Donatella népszerűi modell még kiváló énekes is, mellett pedig az egész ország szívét elrabolta a Dancing with the Starsban nyújtott teljesítményével és bájával.

A Zeneakadémián diplomázott szépség most egy óriási, színes lufihalom elől jelentkezett be a közösségi oldalán. A fotókat látva pedig kétségünk sincs afelől, hogy Donatella ragyogó szépség, illetve arról az örömhírről is beszámolt, hogy újabb együttműködésre kérték fel, melynek keretében a Valentin-napi ajándékozást igyekszik segíteni.