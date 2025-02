Tengerparton bújt hófehér ruhába Hunyadi Donatella: édesanyja nem láthatta a nagy napon

A fehér őrületesen divatos szín már évezredek óta. Már az ókorban is többségében ilyen színű ruhákat hordtak, az idő előrehaladtával pedig nem ment ki a divatból. Bár a mai trendek preferálják a színeket is, és jelenleg a legdögösebb színként a fekete és a piros van elkönyvelve, azért be kell látnunk, hogy bizony egy hófehér szettel nagyon is le lehet nyűgözni a környezetünket. Pontosan így tett Donatella is, aki a Maldív-szigeteken töltődött fel egy télből nyárba nyaraláson.

Kiszel Tünde és Donatella között nagyon jó a viszony

Ahogyan azt már megírtuk, ezen a kiruccanáson nem vett részt édesanyja, Kiszel Tünde, jóllehet ők mindig mindent együtt csinálnak. Ennek pedig az lett a követkeménye, hogy Tünde nem láthatta ebben a csodálatos fehér ruhában kislányát.