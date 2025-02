Stana Alexandra a legjobb tudásunk szerint a szinglik szabad életét éli, ugyanis a Meggyes Dáviddal történt szakítása óta még nem talált rá a szerelem. Legalábbis a profi táncosnő ezt kommunikálja a közösségi oldalain, így érthető módon a rajongók is abban a hitben vannak, hogy Szandi továbbra is keresi az igazit. Még akkor is, ha néha napján összeboronálják egy-két hírességgel. Legutóbb például Marics Petivel hozták össze a Dancing with the Starsnak köszönhetően, és hónapokig téma volt, hogy mi is lehet köztük valójában. A pletykák ugyanis akkor kezdtek beindulni, mikor a műsor még javában zajlott, nem sokkal később pedig Szandi bejelentette, hogy szakított Meggyes Dáviddal. Azóta jó pár projektben együtt dolgozott Mariccsal, de mindig csak úgy nyilatkozott, hogy egy jó barátság van köztük, így a találgatások vége mindig az lett, hogy a táncosnő szingli. No, de lehet, hogy nem sokáig, ugyanis most megosztotta az Instagram-oldalán, hogy milyen számára a tökéletes férfi.

Fotó: Szabolcs László

Hónapokig pletykáltak erről: Stana Alexandra párja Marics Peti lenne?

Stana Alexandra számára ilyen egy tökéletes pasi

A dögös táncos az Instagram-oldalán válaszolgatott a rajongói kérdéseire, ahol többek között az is szóba került, hogy milyen számára egy tökéletes randi, vagy éppen egy férfi. Urak, figyelem, ugyanis hasznos információk következnek most!

Kezdjük a randival. Az kevés lesz, hogy elvidd egy étterembe Szandit, ugyanis ő az aktívabb kikapcsolódást szereti. Egy kis programozás után viszont jöhet az evés is.

Szeretek programozni, kiállításra menni, szép helyeken sétálni, enni és kávézni. Ilyen sorrendben tökéletes is egy randi számomra

– fogalmazott a csinos sportoló, aki adott egy kis támpontot ahhoz is, hogy egy férfi miként tudja felkelteni a figyelmét. Ehhez mondjuk érdemes tudni, hogy milyen kávét szeret Szandi!

– Ha valaki figyel az apró részletekre. Mondjuk meglep a kedvenc kávémmal, vagy felhív, ha valamilyen fontos eseményen vagyok túl – árulta el Stana, akinek tehát fontos a figyelem. A kérdés csak az, hogy vajon van-e már a láthatáron lovag, vagy még mindig teljesen szabad az út Szandi szívéhez?