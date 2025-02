Opitz Barbi az utóbbi időben szinte naponta szerepelt az újságok hasábjain, amit főként a Házasság első látásra sztárjának köszönhet. Az elmúlt hetekben ugyanis a fiatal énekesnőt többször is látták Szolnoki Szabolcs társaságában, sőt, lapunk egyik olvasója még lencsevégre is kapta őket egy romantikus vacsora alkalmával. Igaz, ekkor még tagadták, hogy bármi lenne köztük, Barbi csak annyit nyilatkozott, hogy üzleti ügyben találkozik az OnlyFans bizniszét is elindító gyémántmágnással. Később aztán már egyértelmű jelei voltak annak, hogy ez nem csak üzlet kettejük között: megfordultak egy I. kerületi edzőteremben, de Budapest egyik luxushoteljének a bárjában is romantikáztak a beszámolók alapján. Aztán jött az a bizonyos közös fotó, amihez Szabi annyit írt: szeretem őt. És ez még nem minden, mert mint kiderült, a sonkádi híresség még egy gyémántgyűrűt is kapott Szabitól!

Opitz Barbi és Szolnoki Szabolcs így romantikázott pár hete egy luxusétteremben Fotó: Bors

Opitz Barbi gyűrűt kapott, de...

Az énekesnőt a napokban is látták a gyémántkereskedővel, ráadásul nem is akárhol. Egy budai étteremben vacsoráztak, ahol nem csak nagyon jól érezték magukat, de Barbi még a gyűrűjét is megvillantotta egy szemtanú előtt. Olvasónk szerint eljegyzési ékszerre hajazott a gyűrű...

– Egy budai, nívós étteremben ettünk a baráti társaságunkkal, amikor besétált Barbi és Szabolcs. Nem kéz a kézben jöttek, de az úriember azért néha megérintette a derekát, viszont amikor az asztalunk mellett elsétáltak, láttam, hogy egy feltűnően nagy köves gyűrű van Barbi ujján. Gondolom, gyémánt volt, mint egy eljegyzési ékszer. Nem tudtam, hogy ők már ilyen szinten vannak... – írta levelében olvasónk, aki megdöbbent a gyűrű láttán, hiszen értelemszerűen azt gondolta, hogy a lánykérés is megtörténhetett a páros között. Ám mint kiderült, erről szó sincs, ugyanis Szabi és Barbi kapcsolata inkább baráti maradt.

Szabolcs egyedül a Borsnak mondta el, hogy bár valóban megajándékozta az énekesnőt egy gyémánttal, valami történhetett, mert inkább csak barátként tekint a lányra.

Való igaz, hogy Barbi kapott tőlem egy gyémántgyűrűt Valentin-napra, viszont a kapcsolatunk már csak baráti. Szerintem ezzel semmi baj nincs...

– nyilatkozott szűkszavúan az üzletember.