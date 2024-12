Mi történt vele? Rá sem lehet ismerni a TV2 sztárjára

Bár a Next Top Model Hungary-t nem nyerte meg, de fantasztikus élményekkel lett gazdagabb a forgatások alatt Papp Gabi. A TV2 sztárja ezzel a műsorral akart visszatérni a modellszakmába, amit kislánya születése miatt adott fel, és álma valóra vált. Rengeteg felkérést kap, sokat dolgozik, és jól megfigyelhető, hogy folyamatosan új arcát mutatja…

A TV2 sztárját ilyen rövid hajjal ismerte meg az ország Fotó: Bors

A TV2 sztárja vadonatúj frizurával hódít

Nagyon élvezte a modellkereső műsorban Papp Gabi, hogy minden adásban teljesen más stílusban, szettben kellett vonulniuk a kifutón. A TV2 sztárjára gyakran még a kislánya sem ismert rá, annyira más volt a haja, a sminkje. De persze ilyen a pop, vagyis a modellszakma. Gabi legújabb Instagram videójában megint teljesen új külsővel látható, a megszokott rövid haja helyett hosszú hajjal látható.

Papp Gabi igazi kaméleon Fotó: Instagram

Életveszélyes dolgot tett

A modelleket néha olyan helyen fotózzák, ami akár veszélyes is lehet. Így járt Papp Gabi is. Mint ahogy azt a Bors megírta: a TV2 sztárja megosztott egyik munkájáról egy videót munkájáról, konkrétan életveszélyes, ráadásul még büntetendő is az, amit csinál. A TV2 sztárja ugyanis miután újra átszalad a piros jelzés ellenére a zebrán, az éppen a megállóba beérkező villamos ütközőjére ül le, és ott fotózzák, vállalva a kockázatot, hogy elindul a szerelvény és magával rántja. Ebből komoly baleset is történhetett volna, nem véletlen, hogy a korábban "tujázás" néven ismert őrült trend elkövetőit keményen büntették a rendőrök, ha valakit elkaptak.