Németh Kristóf felajánlotta fürdőszobáját Tóth Gabinak

Képzeljük csak el egy pillanatra azt a jelenetsort, ami úgy indul Hogy Tóth Gabi, kézen fogja Hannarózát, hóna alá csapja a strandtáskáját és nekivágnak a szentendrei lankáknak, megcélozva Németh Kristóf otthonát. Ezután bebocsájtást nyernek a házba, majd elfoglalják a fürdőszobát és ott végzik el az esti rutint. Nem, ez nem egy készülő vígjáték köpönyegforgatásának agyszüleménye, bár annak sem lenne utolsó. Ezt a geget maga az élet szülte, hiszen Szentendre néhány utcájában két napja nincs víz. No de erre vannak a jó barátok, és így került képbe Németh Kristóf, aki nemcsak privátban, de lapunkon keresztül is azt üzeni Tóth Gabinak, hogy teljes nyugalommal látogassák meg őket és használják kedvükre a fürdőszobájukat.

Németh Kristóf azonnal segítséget ajánlott a bajba jutott Tóth Gabinak (Fotó: Bors)

Németh Kristóf: „Szeretettel várjuk Tóth Gabit...”

De ne szaladjunk ennyire előre. Tóth Gabinak kedden lett elege abból, hogy valamilyen okból nem folyik a víz szentendrei otthonában. Nincs is ezen sok csodálkoznivaló, hiszen egy kisgyermekkel és két kutyával nem lehet épp nászmenet az élet, ha az esti fürdetéshez, zsugorszámra kell melegíteni a vizet, de a borsólevesnek sem tesz jót, ha az énekesnő folyadék nélkül pattintja fel a tűzhelyre a hozzávalókat. Tóth Gabi a poszt második felében hangot adott azon gondolatainak, hogy nem ártana alternatív megoldásokat találnia a családihoz víz igényének folyamatos biztosítására, majd jelezte, hogy sokat lendítene a konformitásén, ha két nap után, végre megmerülhetne egy kád, habos vízben. Jött is a felajánlás íziben. Elsőként Németh Kristóf felesége ajánlotta fel a fürdőszobáját. Amit a színész lapunknak meg is erősített.

„Láttam Gabi posztját és Zita velem szoros egyetértésben jelezte felé, hogy nálunk van víz és nagy szeretettel várjuk őt és persze minden, bajba jutott szentendrei barátunkat. Nálunk jut nekik egy kád víz”

– mondta Németh Kristóf.