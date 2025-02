Mihályfi Luca elismerte: „Ilyen szerelmes még soha életemben nem voltam!”

A Dancing with the Stars Mihályfi Luca és Hegyes Berci számára nemcsak életre szóló élményt, de szerelmet is hozott, így ők 4. helyezésük ellenére is nyertesnek érezték magukat.

Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Hegyes Berci és Mihályfi Luca nemcsak a parketten, az életben is nagyszerű párost alkot, és úgy tűnik, teljes közöttük a harmónia. Kapcsolatukat csak azután vállalták, hogy véget ért a műsor, ugyanis nem szerették volna, hogy a kapcsolatuk befolyásolja a zsűri és a közönség döntését. Most azonban nagyon boldoggá teszi őket, hogy már nem kell titkolniuk a szerelmüket.

- Magam is látom, hogy a lovagiasság és a romantika egyre jobban kikopik a férfiakból. Pedig ez az, amivel különlegessé tehetünk egy kapcsolatot, ezek azok a gesztusok, amelyek segítségével érzelmileg a legtöbbet adhatjuk a másiknak. Bevallom, én született romantikus vagyok, nagyon érzelmes típus, épp ezért szeretem mindennap megerősíteni a másikat abban, hogy fontos a számomra. Előnyben részesítem a kézzel készített, személyre szóló ajándékokat, Lucának karácsonykor például egy egyedi fotóalbumot készítettem a megismerkedésünk történetéről, amit saját gondolatokkal tűzdeltem tele. És gyakran írok szerelmes levelet is, amit viasszal lepecsételve adok át. Tudom, ez már kiment a divatból, de én majd visszahozom – árulta el a táncos a Best Magazinnak.

- Nagyon inspirálóan hat rám, és mellette érzem, milyen igazán szeretni. Amit megtaláltunk egymásban, az igazán különleges, összehasonlíthatatlan bármi mással, amit eddig valaha átéltem. Ilyen szerelmes még soha életemben nem voltam – jelentette ki.