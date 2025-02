Meghan Markle nem tud leállni: így üzent a királyi családnak

Meghan Markle finom, de jelentőségteljes üzenetet küldhetett a brit királyi családnak, mielőtt egyedül hagyta Harry herceget Kanadában, az Invictus Games eseményein. A hercegné ugyanis egy különleges ékszert viselt, amit királyi szakértők szerint nem véletlenül választott ki erre az alkalomra.

Meghan Markle / Fotó: Leon Bennett / Getty Images

Meghan pecsétgyűrűje, ami a kisujján tűnt fel, a rajongók számára ismerős lehet - írja az Express. - A gyűrűn az a monogram látható, amit Meghan és Harry házasságkötésük után kaptak meg 2018-ban, és amit hivatalos királyi feladataik során használtak, mielőtt 2020-ban visszavonultak volna. Az "H" és "M" betűkből álló elegáns monogramot koronával díszítették, ami a brit királyi szimbólumok jellegzetes elemeit viseli magán.

Ingrid Seward, a királyi család egyik ismert életrajzírója szerint Meghan ezzel a gyűrűvel finoman emlékezteti a világot – és a királyi családot –, hogy ő továbbra is a monarchia egykori tagja.

Nem hiszem, hogy ennek különösebb jelentősége lenne azonkívül, hogy emlékeztet arra, hogy van neki egy királyi monogramja

– mondta el Seward.

A szakértő azonban hozzátette, hogy Meghan ezzel talán azt próbálja elérni, hogy a királyi család elfogadja őt a gyermekei miatt.

A királyi családnak tudnia kell, hogy Meghan soha nem fog eltűnni, ezért minél kevesebb figyelmet szentelnek annak, amit csinál, annál kevesebb figyelem irányul rá

– jegyezte meg.

Meghan és Harry kapcsolata a brit monarchiával az elmúlt években jelentős hullámvölgyeket élt át. A hercegné gyakran vált a brit sajtó kritikáinak célpontjává, míg a pár többször is megosztotta saját történetüket a nyilvánossággal. Ez az apró ékszer tehát nem csupán egy gyönyörű darab, hanem egy szimbólum is lehet Meghan számára, hogy továbbra is a királyi múltjával együtt definiálja magát – függetlenül attól, hogy a brit királyi család tagjai mit gondolnak róla.