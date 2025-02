Élete formájában van Liptai Claudia: rövidke, szűk sortja nem sokat hagy a képzeletnek – Fotók

Kiderült, amire mindenki kíváncsi volt: összeállt A Nagy Duett 2025-ös évadának szereplőgárdája. Erről is lesz szó, de először is maradjunk a műsorvezető párosnál, annak is nőtagjánál! A showműsornak ugyanis Liptai Claudia és Till Attila lesz a házigazdája. Ők sem hiányozhattak az esemény sajtótájékoztatójáról, ahová Clau nagyon bevállalós szettben érkezett, és nem véletlenül.

A Nagy Duett műsorvezető párosa, Liptai Claudia és Till Attila összeszokott csapatként lép majd színpadra (Fotó: Szabolcs László)

Liptai Claudia fogyása szembetűnő

Liptai Claudia mindig is sokat küzdött a súlyával, s míg a tévéképernyőn keresztül mindenki egy magabiztos, belevaló nőt látott, otthon a tükör előtt sokszor elégedetlen volt a látvánnyal. Most azonban nem lehet oka panaszra, aggodalomra, hiszen bombaformában van!

Tilla és Claudia lesz a házigazdája a showműsornak, a műsorvezetőnő élete formájában van (Fotó: Szabolcs László)

A Bors ott járt A Nagy Duett szereplőit leleplező sajtóeseményen, és lencsevégre is kaptuk a kétgyermekes családanyát, aki dögös bőrruciban mutatkozott. Idomait kiemelő, derékban szűkített zakót viselt, hozzá igencsak rövidke sortot vett fel, megmutatva karcsú combjait. Rá is játszott, hogy minden szem a formás lábaira tévedjen, különleges harisnyáján apró masnik vonzották a tekintetet. Claudia valósággal ragyogott az eseményen, amire még haját is rövidebbre vágatta: új külsejével pedig magabiztosabb mint valaha.

Ha pedig kíváncsi vagy A Nagy Duett szereplőire is, ide kattintva megtudhatod, kik ők!