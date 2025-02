Nagy hírt jelentett be Kozso, sokan vártak már erre

Az Ámokfutók legendás énekese, Kozso a rajongói legnagyobb örömére most is aktív, folyamatosan készíti a slágereket és különböző helyeken szerepel, általában mély nyomot hagyva maga után. A híresség most egy különleges poszttal jelentkezett, ugyanis nemcsak nagy bejelentést tett, de a szerelmét is ismét megmutatta a világnak.

Kozso / Fotó: Mediaworks archívum

Kozso a szerelmével közösen, a közösségi oldalán jelentette be, hogy éppen az új klipjét forgatja.

A Kisegér, aki a háttérben minden szálat mozgat 💥

Így még klipppet is könnyebb forgatni 🎬

Hamarosan..🔥🎁

– írta Kozso.

Az még egyelőre nem derült ki, hogy mikor érkezik az új sláger, de az biztos, hogy rengetegen várják már.

Itt lehet megtekinteni Kozso posztját: