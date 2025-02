Jason Momoa hivatalosan is felvállalta új barátnőjét

Az Aquaman sztárja (45) végre nyilvánosan is felvállalta új szerelmét, Adria Arjonát. A pár vörös szőnyeges debütálása a Saturday Night Live 50 éves ünnepi adásán történt, ahol Jason Momoa tőle szokatlanul összefogott hajjal, valamint egy teljesen hagyományos szmokingban jelent meg, és nem pink öltönyben vagy kigombolt ingben. Ez volt az első, hogy közösen vettek részt egy eseményen, ami nagy mérföldkőnek számít Momoa életében. Hiszen pont egy éve, hogy Lisa Bonet beadta a válókeresetet Momoa ellen.

Jason Momoa és új barátnője, Adria Arjona (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Jason Momoa fülig szerelmes

2024 januárjában Lisa Bonet 2 évvel szakításuk után adta be a válókeresetet. A Trónok harca sztárja 4 hónapot várt, majd májusban közösségi oldalán felvállalta új barátnőjét, Adria Arjonát. A pár vélhetően 2019-ben ismerkedett meg, az Édes kislányom című film forgatásán. Azt nem tudni, hogy az barátságuk mikor alakult át szerelemmé, de miután tavaly májusban felvállalták románcukat, mindenki arra várt, hogy mikor lépnek szintet és lépnek vörös szőnyegre együtt.

Ki is Adria Arjona?

Jason Momoa új barátnője, Adria egy 32 éves színésznő, aki Puerto Ricóban született. Legismertebb szerepei a Jared Leto féle Morbius (2022) című filmben nyújtott alakítása, illetve a Netflixen nézhető A bérgyilkos, aki nem is volt című akcióvígjáték. Magánéletét tekintve 2019-ben összeházasodott Edgardo Canales-szel, akitől 2023-ban vált el hivatalosan. Mikor jelenlegi párjával együtt forgatta az Édes kislányom című filmet, akkor még ő is javában házas volt. Nem lehet tudni, hogy vajon már akkor kibontakozott közötte és Jason Momoa között valami, vagy csak később talált rájuk a szerelem.

Az Aquaman sztárja nem számított rá, hogy újra szerelmes lesz majd

Lisa Bonet és Jason Momoa válása mindenkit ledöbbentett. A pár majdnem két évtizedig volt együtt és ez idő alatt két gyermekük is született: Lola és Nakoa Wolf. Momoa számára ez a házasság maga volt a valóra vált álom . Ugyanis a színész még 8 évesen szeretett bele leendő feleségébe, aki a The Cosby Show-ban szerepelt akkor. 2005-ben ismerkedtek meg, majd két évre rá meg is született első gyermekük. Álompárként gondoltak rájuk, válásuk hallatán pedig lesokkolódott mindenki. Arra viszont senki nem számított, hogy ilyen hamar újra rátalál a szerelem a Trónok harca sztárjára.