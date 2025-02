Igazi kis család: imádja egymást Mikes Anna és Krausz Gábor kislánya

A közelmúltban érkezett a hír, hogy eljegyezte egymást Mikes Anna és Krausz Gábor. A sztárséf és a profi táncosnő szerelme tündérmesébe illő módon bontakozott ki, mialatt táncpartnerekként színpadra léptek a Dancing with the Starsban. A pár boldogsága immár nem is lehetne teljesebb, különösen, mivel a jelek szerint Krausz Gábor kislánya, Hannaróza - aki a Tóth Gabival kötött házasságából született -, is remekül kijön a táncosnővel. Nemrég hármasban utaztak el síelni, most pedig a sztárséf azt mutatta meg a 24 óráig Instagram-történetében, milyen aranyosan játszott többedmagával Anna a kislánnyal.

Nézzék csak!