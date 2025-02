A Házasság első látásra sztárja nem kér a nőkből: "Be tudnék csajozni, de..."

Széplaki Zoltán jött, látott és győzött, már ami a Házasság első látásra második évadát illeti. Még akkor is, ha a házassága Oláh Orsival egyáltalán nem volt mentes a konfliktusoktól, a végső döntés során pedig mindketten úgy határoztak, hogy inkább külön utakon folytatják.

Házasság első látásra: Zoli egy időre lemondott a nőkről (Fotó: Szabolcs László)

A sokak szerint kifejezetten jóképű tűzoltó tehát hamar belopta magát a nézők szívébe, különösen a szebbik nem képviselői vannak oda érte, számára azonban jelenleg a kislánya, a különleges nevű Szira a legfontosabb.

– Szira kétéves volt, amikor az anyukájával elváltunk. Így láttuk jónak, és be is bizonyosodott, hogy ez egy jó döntés volt. A válás ellenére jó a kapcsolatunk, körülbelül fél éve volt utoljára, hogy valamiben nem értettünk egyet. Nincs szabályozva, hogy mikor láthatom Szirát, ha eszembe jut, bármikor elvihetem, és ez a helyzet a nagyszülőkkel is. Az én szüleim és a volt párom szülei is sok időt töltenek vele, amit nagyon fontosnak tartok. Így van esélye arra, hogy később egy biztonságosan kötődő felnőtt legyen, ami manapság nagyon ritka. Szira édesanyjának egyébként nemrég született egy kisbabája, akit gyakran látok a videóhívás során. Szoktam neki gügyögni, beszélgetni vele, ami elsőre furcsa lehet, mert hát miért is beszélgetek én egy idegen kisbabával? Az életemet azonban így érzem teljesnek, és nem is igazán szeretnék több gyermeket – mesélte nem is olyan régen a Borsnak Házasság első látásra Zoli, Oláh Orsi, azaz Házasság első látásra Orsi volt férje.

Házasság első látásra: Zoli egy időre nem kér a nőkből

A sármos lánglovag nemrég a Mokkában arra "panaszkodott", hogy gyakorlatilag levegőt sem kap az őt ostromló nőktől, akik mindent megtesznek azért, hogy felhívják magukra a figyelmet, és valahogy elnyerjék Zoli szívét. Még attól sem riadnak vissza, hogy intim fotókkal bombázzák a Házasság első látásra szereplőjét, hátha így ki tudnak csikarni belőle valamilyen reakciót.

Házasság első látásra: Orsi és Zoli házassága végül válással végződött (Fotó: Szabolcs László)

Széplaki Zolit azonban egyre kevésbé hozza lázba a női testrészek látványa, mostanában ugyanis egész mással van elfoglalva. Nemrég vette meg első saját budapesti lakását, amit jelenleg átalakít és felújít, sőt, azt is elhatározta, hogy egy ideig tudatosan nem kér a hölgyek társaságából!