Házasság első látásra: Zoli először mutatta meg tündéri gyermekét, öt éve ment szét a kislány anyukájával

Nem túlzás azt állítani, hogy a Házasság első látásra szereplője, Széplaki Zoltán a fél ország szívébe belopta magát a párkapcsolati reality második évada során. A hölgyekébe legalábbis biztosan! A 36 éves tűzoltó a műsor során Oláh Orsi férjeként igyekezett nem eltévedni a párkapcsolat útvesztőjében, ám sajnos sikertelenül: a házassága válással végződött.

Házasság első látásra: Orsi és Zoli a műsor végén elváltak (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra Zoli optimista életszemlélete és csábos mosolya miatt így is a gyengébbik nem nagy kedvence lett, néhány napja a Mokkában azt is elárulta, hogy korhatáros fotókkal bombázzák őt a hozzá közeledni vágyók. A lánglovag szívét jelenleg egy kislány tölti be, ő pedig nem más, mint a gyermeke, akit először hátulról, arcával kitakarva mutatott meg az Instagramon egy 24 órán át elérhető történetben. Eddig tudatosan nem tett ki felismerhető fotót róla.

Házasság első látásra: Zoli a válás ellenére bármikor láthatja a kislányát

Házasság első látásra: Zoli megmutatta a kislányát (Fotó: Instagram)

Zoli arra tudatosan figyelt, hogy a kislány arca ne látszódjon, a Bors érdeklődésére viszont boldogan mesélt az apaságról, és arról is, milyen a viszonya most a kislány édesanyjával, akivel már közel 5 éve nem alkot egy párt.

– Ritka, ősmagyar nevet választottunk a kislányunknak, így lett Szira. Már nem is olyan kicsi, hétéves lesz szeptemberben. Emlékszem, az anyukájával mindenképp egy rövid keresztnevet szerettünk volna választani, olyat, ami passzol a Széplakihoz. Én épp a konyhában tevékenykedtem, talán tojást sütöttem, ő pedig olvasta fel a neveket az utónévkönyvből. Amikor kimondta, hogy Szira, mindannyian megálltunk egy kicsit. Éreztük, hogy ez lesz a megfelelő név. Már akkor nagyon ritkának számított, azóta pedig ki is kopott teljesen a használatból

– kezdte Házasság első látásra Zoli, aki már nincs együtt Szira édesanyjával, ám ez nem akadályozza meg őket abban, hogy megfelelő hátteret és érzelmi biztonságot biztosítsanak a kislánynak.

– Szira kétéves volt, amikor az anyukájával elváltunk. Így láttuk jónak, és be is bizonyosodott, hogy ez egy jó döntés volt. A válás ellenére jó a kapcsolatunk, körülbelül fél éve volt utoljára, hogy valamiben nem értettünk egyet. Nincs szabályozva, hogy mikor láthatom Szirát, ha eszembe jut, bármikor elvihetem, és ez a helyzet a nagyszülőkkel is. Az én szüleim és a volt párom szülei is sok időt töltenek vele, amit nagyon fontosnak tartok. Így van esélye arra, hogy később egy biztonságosan kötődő felnőtt legyen, ami manapság nagyon ritka. Szira édesanyjának egyébként nemrég született egy kisbabája, akit gyakran látok a videóhívás során. Szoktam neki gügyögni, beszélgetni vele, ami elsőre furcsa lehet, mert hát miért is beszélgetek én egy idegen kisbabával? Az életemet azonban így érzem teljesnek, és nem is igazán szeretnék több gyermeket