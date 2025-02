Meglepő vallomást tett a Házasság első látásra Széplaki Zolija: „Számomra ez szexuálisan vonzó”

Házasság első látásra Zoli a műsorban Oláh Orsolya házastársa volt, a frigy azonban válással végződött. A 36 éves tűzoltó műsor elején Zoltán magabiztosan mutatkozott be, életvidám és szókimondó férfiként jellemezve magát, aki hisz az életre szóló házasságban. Orsival való kapcsolata ennek ellenére sajnos nem úgy alakult, ahogy szerették volna, nem is csoda, hogy végül mindketten a válás mellett döntöttek.

Házasság első látásra: Széplaki Zoli mindenkit arra buzdít, hogy szeresse magát (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra Zoli: „Nekem jobb, hogy szeretem magam”

Széplaki Zoltán a történtek mellett is derűlátó és mindig mosolygós, legfrissebb posztjában is egy rendkívül optimista videóval jelentkezett, amelyben kifejti, hogy miért fontos, hogy ne csak elfogadjuk, de szeressük is magunkat.

– Ki szeressen, ha én nem? 24 órát magammal töltök, muszáj szeressem magam. Hogy várjam el, hogy más szeressen, ha még magamat sem szeretem? Egyébként számomra vonzó is, amikor valaki szereti magát, például ha a párom szereti nézni magát a tükörben és nézni, hogy milyen kerek a feneke, mennyire jól néz ki. Én is szívesen odamegyek és akkor már együtt gyönyörködünk benne, ez egy szexuálisan izgató dolog, hiszen élvezi a helyzetet, amiben van és olyan lesz a kisugárzása is

– kezdi a sármos tűzoltó, majd hozzáteszi: szerinte a dicséretet is tudni kell fogadni.– Ha én megdícsérem a párom, hogy de jól néz ki valamelyik testrésze mondjuk és ő erre úgy reagál, hogy ez nem igaz, akkor máris van valami, amiben nem egyezünk, nem értünk egyet, mert ő saját magáról állít egy negatív dolgot. És ez nem azon múlik, hogyan néz ki, mennyire kerek itt vagy ott, hanem a felfogáson, az ő felfogásán.”

Házasság első látásra Zoli szerint a 24 óra eltelhet úgy is, hogy szeretjük és úgy is, hogy nem szeretjük önmagunkat.

– Nekem jobb, hogy szeretem magam

– zárta gondolatait.