Itt a várva várt beismerés: Opitz Barbi elárulta, mi a helyzet a párkapcsolatával

A Bors szúrta ki először, hogy Opitz Barbi nem akárkivel osztotta meg meghitt vacsoráját. Az énekesnő egy budapesti étteremben töltötte a péntek estéjét, de természetesen nem volt egyedül. Egy öltönyös úriemberrel jelent meg a belvárosban, akit legtöbben a Házasság első látásra műsorából ismerhetünk. Vacsorapartnere Szolnoki Szabolcs volt. Bizony, a fiatal lány már az üzletember társaságában érkezett meg a helyszínre, a találkozónak pedig mindketten megadták a módját, Szabi ugyanis egy kék öltönyben érkezett meg, míg Barbi egy elegáns, hosszú fekete kabátot kapott magára.

Opitz Barbi azóta elárulta, hogy ők ketten pusztán közeli barátok, és hogy ez is egy baráti vacsora volt. Innentől kezdve azonban megindultak a találgatások, és mindenkit csak az a kérdés foglalkoztatta, hogy vajon van-e most párkapcsolata Barbinak. Erre most határozott választ adott:

Jelenleg nincs párkapcsolatom, úgyhogy nincs miről találgatni

- szögezte le a sztorijában.