"Kézen fogva mentek a Blahán" – Titokban összejött a Házasság első látásra két sztárja?

Házasság első látásra Reni számára happy enddel zárult a TV2 kísérlete, hiszen férjével úgy döntöttek, a műsor után is folytatják a kapcsolatukat. Ennek ellenére mégis beindultak a pletykák, mikor Brumi felesége elkezdett Orsi volt férjével, Széplaki Zolival közös fotókat és videókat posztolni. A legtöbben arra gondoltak, hogy időközben véget érhetett Kovács Reni házassága, és a lánglovagnál talált vigaszt, míg mások abban reménykednek, hogy ez csupán egy baráti viszony kettejük között. A találgatások elkerülése végett a Ripost alig egy hete megkérdezte a fekete hajú szépséget, hogy mégis mi lehet az igazság, ám ő érdekes választ adott. Kovács Reni és Házasság első látásra Zoli ugyanis rájött, hogy több bennük a közös, mint azt gondolták...

A Házasság első látásra szereplők vajon tényleg összejöttek? Fotó: TV2

Házasság első látásra Reni és Zoli kézen fogva sétálgat a Blahán?

Nos, ott tartottunk, hogy történetünk két főszereplője a műsor után döbbent rá arra, hogy mennyire hasonlít a személyiségük, ezért vették a bátorságot arra, hogy találkozzanak.

– Miután Peti és Orsi elkezdtek jóban lenni, mi is találkoztunk Zolival, beszélgettünk, hogy kivel, mi történt a forgatások után. Időközben aztán a baráti társaságunk is egy lett, Gaál Zoliékkal szoktunk találkozni, és ott is mindig jókat beszélünk.

Rájöttünk, hogy sok bennünk a közös, hasonló véleményen vagyunk a dolgokról, viszont ez abszolút baráti szinten működik. Ennek ellenére nagyon kedvesek Zoli rajongói, hogy összeboronáltak vele, és nem zavarná őket, hogyha mi egy pár lennénk, holott tudom, mennyi hölgy van odáig érte

– mondta pár napja a Ripostnak Renáta ezzel pontot téve a találgatások végére. Legalábbis ezt hittük mi, hogy ezek után újabb pletyka már nem ütheti fel a fejét a két hírességről, azonban egy kommentelő megcáfolta ezt az elképzelésünket. Főleg úgy, hogy azt állítja, látta a párost kézen fogva sétálgatni.

A szóbeszédek most a TikTokon indultak be Reni egyik videója alatt. Egyre többen írják ugyanis azt a lánynak, hogy milyen jó lenne, ha a férjét lecserélné Zolira, hiszen vele sokkal jobban összeillik. És ekkor jött az imént említett informátor, aki állítólag a sas szemének köszönhetően kiszúrta, hogy a Blaha Lujza téren szerelmesen andalog Zoli és Reni.

Igen, együtt vannak. Kézen fogva mentek a Blahán

– fogalmazott a szemtanú, aki ezzel ismét óriási kommentcunamit indított el. Főleg úgy, hogy – ahogy említettük korábban – Kovács Reni még elvileg házas!