"Volt, hogy wc-t takarítottam..." - meglepő vallomást tett a Házasság első látásra sztárja

Házasság első látásra Orsi nem titkolja, kemény évek vannak mögötte, amelyek rengeteg traumát okoztak neki. Éppen ezért próbálta ki magát a TV2 kísérletében is, hátha majd a szakemberek segítségével olyan társra lelhet, akit megérdemel. Sajnos hiába volt adott a férfi ehhez a kapcsolathoz, külső szemlélőként a nézők azt láthatták, hogy Oláh Orsi még nem áll készen erre, főleg nem egy házasságra. Kapott is hideget-meleget emiatt a körmösként dolgozó lány, aki bár a műsorban is megemlítette, hogy viselkedésének vannak komolyabb okai, a nézők nem igazán foglalkoztak ezzel. A fiatal nő múltja nem volt egy tündérmese, már az édesapjával való kapcsolata miatt sem, és azért sem, mert az egyik párkapcsolatában "elvettek" tőle egy gyermeket. De ez még nem minden, Orsi ugyanis most egy következő fejezetet is megosztott az életéből...

Házasság első látásra Orsi párja miatt költözött Ausztriába (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Orsi munkája: Volt, hogy wc-t takarítottam

A körmösként dolgozó lány most arról beszélt az Instagram-oldalán, hogy a műsor kezdete előtt majdnem másfél évet töltött Ausztriában úgy, hogy ő legszívesebben az első héten hazaköltözött volna. Egyrészről megromlott a kapcsolata a párjával, másrészről pedig nem találta a helyét külföldön. Ám arra még nem állt készen, hogy szakítson a barátjával, ráadásul a pénze is elveszett volna, ha csak úgy visszacuccol Magyarországra. Ezért erőt vett magán, s 14 évnyi vállalkozás után wc-t takarított, McDonaldsban dolgozott, míg le nem telt a közel másfél éves bérlési ideje a háznak.

Ausztriában egy évet és három hónapot voltam kint, én szerettem volna hamarabb hazajönni, de nem tehettem meg. Egyrészt nem álltam arra készen, hogy a párkapcsolatomnak véget vessek, másrészt pedig az én pénzem volt a kaució a bérelt lakásunknál, úgyhogy nem akartam még azt is veszni hagyni.

– A kapcsolatunkat még húztuk egy jó ideig, ahogy viszont külön mentünk, még volt öt hónapom, amit ott kellett töltenem. Az elejét végig depresszióztam, de erőt vettem magamon és elmentem a Mekibe dolgozni. Előtte egyébként takarítottam. Egy edzőteremben dolgoztam, ahol voltak nyáron bulik, és szégyen vagy nem, volt, hogy wc-t takarítottam – fogalmazott Orsi, aki tanulópénzként tekint erre a "kalandra", annak viszont nagyon örül, hogy újra itthon lehet.