Ennyi: hazatért Magyarországra Palvin Barbi, itt folytatja

Barbi nagyon fontos és világszínvonalú fotózásokra szokott járni, most azonban úgy tűnik, egy időre hazatért dolgozni. Legújabb posztja szerint ugyanis Budapesten dolgozik, itt vett részt egy csodás fotózáson, ami tehát azt jelenti, hogy - még ha csak rövid időre is - itthon is folytatja egy kicsit a modell karrierjét.