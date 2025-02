Szívükhöz kaptak a rajongók: kórházba került a népszerű énekes

Minden rajongó a szívéhez kapott, amikor Conor Maynardot énekest nemrégiben kórházba kellett szállítani, miután balesetet szenvedett az otthonában.

Mentővel vitték kórházba a fiatal előadót / Fotó: Pexels

A 32 éves énekest időközben már haza is engedték. Conor Maynard a közösségi oldalán számolt be a történtekről. A fiatal előadó az Instagramon megosztott néhány fotót az elmúlt napokról, melyek közül az egyiken az is látható volt, amint egy hordágyon feküdt, mielőtt a mentősök beszállították volna a kórházba.

Jól vagyok, srácok. Nem szabad nevetnetek, de... Leestem a lépcsőn

- mesélte rajongóinak Conor Maynard, majd megnyugtatásul hozzátette:

– De semmi komoly, most már fellélegezhettek.

Az énekes pályafutása még 2006-ban kezdődött a YouTube-on, ahol először különböző dalok feldolgozásával jelentkezett, majd 2012-ben nagy hírnévre tett szert, amikor a debütáló, Can't Say No című kislemezéhez tartozó videoklip meghaladta a tizennégy millió nézettséget. A mai napig aktívan zenél. Az énekes egyébként tavaly szeptemberben édesapa lett, miután Az Árulók című műsor amerikai változatának, a The Traitorsnak sztárja, Charlotte Chilton életet adott közös gyermeküknek - számol be róla a Daily Mail.

Fotókon az ijesztő látvány, amikor beviszik a kórházba: