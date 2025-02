Dudás Miki: Tasnádi hazudik, az édesapám senkit sem fenyegetett!

Dudás Miki még fel sem ocsúdott a sokkból, hogy elvesztette az édesapját, máris olyan képtelen és dühítő eseményekkel kell foglalkoznia, amihez sem kedve, sem felesleges energiája nincs. Több pletyka is szárnyra kelt elhunyt apukájával kapcsolatban, többek között egy olyan is, hogy a rokkantnyugdíjas férfi másokat fenyegetett ott a piacon, ahol dolgozott... Ezt a hírt személyesen Tasnádi Péter osztotta meg a nagyközönséggel, a saját közösségi oldalán, ahol nagy balhé kerekedett a kijelentés miatt.

Dudás Miki szerint Tasnádi Péter hazudik, az édesapja soha, senkit sem fenyegetett meg Fotó: Bors

Ki volt Dudás Miki édesapja?

A rokkantnyugdíjasként élő férfi Pesterzsébeten, a Tátra téri piacon dolgozott évtizedek óta. Jókedélyű és kedves ember volt, akit ismert az egész piac, az eladók és a vásárlók is... A műszakja után egy széken üldögélt az üzlet előtt, ott beszélte meg az emberekkel a világ dolgait. Konfliktusa sosem volt, egészen tavalyig, amikor egy ott dolgozó nő el nem kezdte terjeszteni, hogy Miki apja megcsalja az édesanyját egy másik nővel... Dudás István egy darabig nem foglalkozott ezzel, de mivel nem csitult a dolog, rászólt a nőre, hogy fejezze be a hamis hírek terjesztését. Részéről le is volt zárva az ügy, a pletykaterjesztő asszony azonban bosszút forralt és megkérte a rokonát, hogy beszélgessenek el a Dudás apukával... Ők mentek is, aminek ez lett az eredménye:

Dudás István hónapokig kómában feküdt, végül február másodikán feladta a harcot Fotó: Dudás Miki

Hogy pontosan mi történt, és ki vonható felelősségre az ügyben, azt a rendőrség vizsgálja. Ami biztos, hogy hat küzdősportoló támadt Miki édesapjára, és az egyikük úgy megütötte, hogy a földre érkezés pillanatában betört a koponyája, elvesztette az eszméletét és soha többé nem tért magához.

Az ügy rendkívül intenzív visszhangot váltott ki, sokan dühös véleményt fogalmaznak meg a támadókkal kapcsolatban, amit nem hagyhatott szó nélkül Tasnádi Péter, aki a közösségi oldalára feltöltött videóban igen messze ment: azt állította, hogy a pletykák szerint Dudás Miki apja többeket fenyegetett, vagyis ő sem volt teljesen ártatlan az ügyben. A kommentelők ezt hallva azonnal nekimentek Tasnádinak, akit áldozathibáztatással és a bokszolók mosdatásával vádoltak meg. A videó híre természetesen eljutott Dudás Mikhez is, akinek ez a véleménye róla:

Tasnádi hazudik! Az édesapám senkit sem fenyegetett meg. Hogy mennyire szerették őt, annak jó példája, hogy a széken, amin üldögélt, ma mécsesek garmada ég, az ott dolgozók gyújtották emlékezésül. Édesapám jó ember volt, nem is ismertük azokat, akik ránk támadtak. Akkor láttuk őket utoljára. Szerintem azért terjesztik ezt, hogy találjanak maguknak valami béna indokot, hogy azzal védjék a védhetetlent. Megöltek egy embert! Erre nincs mentség

– mondta lapunknak Dudás Miki.