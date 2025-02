Curtis balhé: megszólalt a férfi, akit felpofozott a rapper

Curtis még múlt szombaton az Erőss Róbert emlékére rendezett emléktornán nekiment az egyik szurkolónak, amiből óriási botrány kerekedett, hiszen először csak az a bizonyos videó kezdett el terjedni a neten. Időközben aztán kiderült, hogy a rappernél azt követően szakadt el a cérna, hogy a drukker folyamatosan gyalázta őt, nem csak a meccs, de még az azt követő ünnepség alatt is. Nos, ez volt az a pont, amikor már a zenész sem bírta tovább a dolgot, és egy határozott mozdulattal pofon csapta az őt gyalázó férfit. Curtis a történtek után az Instagram-oldalán reagált a történtekre, ahol elismerte: meggondolatlanul cselekedett, azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a másik úriember feltehetően túl sok alkoholt fogyasztott, aminek a hatására teljesen kifordult önmagából. Ekkor még a sértett fél nem kívánt megszólalni az ügyben, ám azután hogy az Egri Rendőrkapitányság garázdaság elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást, ő is kiállt a kamerák elé.

Fotó: Markovics Gábor

Curtis verekedés: megszólalt a sértett

A balhé másik főszereplője a Fókusz műsorában szólalt meg, reagálva a rapper szavaira. Elsősorban kikérte magának, hogy őt azzal vádolták meg, hogy ittas lett volna, hiszen egy fiatalkorúval volt a meccsen, ahová autóval érkezett, és ezzel is távozott. Ezt követően aztán azt sérelmezte, hogy Curtis csupán egy pofonról emlékezett meg, holott állítása szerint több is elcsattant. Mondjuk az is igaz, hogy a felvételen csak egy látszik.

Ahogy odalépett hozzám, elcsattant két pofon. Nem tudtam mire vélni ezt az egészet, teljesen meglepetésszerűen ért, majd kaptam még egyet, és ami mindenfelé kering, az az utolsó ütés volt tőle. Utána már elhúzták onnét a játékosok

– fogalmazott a férfi, aki bár a helyszínen nem tapasztalt sérülésre utaló jeleket, később elkezdett vérezni az orra.

– A helyszínen nem éreztem semmi olyan jellegű dolgot, hogy vérzett volna valamim, de az autóban elkezdett vérezni az orrom, csak úgy magától. Másnap ugyanígy háromszor kezdett el magától vérezni az orrom – tette hozzá Tamás, aki jogi lépéseket is tervez tenni az ügyben testi sértés miatt. Továbbá azt is elmondta, hogy az ütés óta a füle is zúg, ráadásul kiderült, hogy valószínűleg minimális halláskárosodást is szenvedett. Többek között ezért sem kívánja hallgatni a jövőben Curtis zenéit.