Megszólalt A Kiképzés szingli főhadnagya: „Akadnak rámenősebb hölgyek…”

Oravecz Kristóf a Magyar Honvédség és a TV2-n futó A Kiképzés című sport-reality főhadnagya kicsit olyan, mint Maverick a Top Gun-ból. Jóképű, pimasz, pilóta és nem csak a levegőben, de a földön is szeret száguldozni, így ha csak teheti, egy gyorsasági motor nyergében közlekedik. Sőt, valamivel még menőbb is, mint a filmes pilóta, hiszen a Tom Cruise által megformált karakter „csupán” hadnagyi rangban szolgált a haditengerészetnél, míg Oravecz Kristóf magasabb rendfokozatban teljesít szolgálatot a Magyar Honvédség állományában. A fent említett hasonlóságra természetesen nem csak mi, de A Kiképzés hölgyrajongói is felfigyeltek és ezt szép számban jelzik is a Hunyadi raj (kék csapat) 32 éves kiképzőjének. A helikopter pilóta most a Borsnak árulja el, hogy szeretne-e változtatni a kapcsolati státuszán, vagyis, hogy keresi-e az igazit.

A Kiképzés szingli főhadnagyára alaposan felfigyeltek a nők (Fotó: TV2)

A Kiképzés főhadnagya: „Maradjunk annyiban, felkeltettem a hölgyek érdeklődését”

– Éppen most tettem közzé egy videót a TikTok-csatornámon, amiben megválaszolom azt a kérdést, amit a legtöbben tettek fel nekem eddig a kommentelők.

Hát persze, hogy a „van-e barátnőm?” kérdés az!

– kezdte nevetve Oravecz főhadnagy, aki tisztázta is mindjárt, hogy jelenleg szingli.

– Nincs kapcsolatom és bár most leginkább a hivatásomnak élek, nem állítom, hogy ennek így is kéne maradnia. Igen, szép számmal kapok üzeneteket, melyekben többségében biztatnak és A Kiképzésről kérdeznek, de tény, hogy mostanában megszaporodtak a kicsit privátabb jellegű kérdések. Valóban sok hölgy ír rám és ahogy bárkinek, nekik is igyekszem válaszolni. Igaz, van ebben egy kis lemaradásom, mivel mondjuk úgy, kapacitáshiányban szenvedek, de ígérem, megpróbálom behozni a a hátrányom. És mielőtt rákérdeznél, igen, akadnak kicsit rámenősebb hölgyek is. Hogy ők mit írnak, vagy küldenek, arról egy úriember természetesen nem beszél, de maradjunk annyiban, felkeltettem a hölgyek érdeklődését... – fogalmazott egyértelműen a TV2 A Kiképzés című sport reality-jének kiképzője.

Ők négyen a TV2 sport-reality-jének kiképzői (A helyszínt a Prestige Hotel Budapest****Superior (prestigehotelbudapest.com/hu, prestigehotelbudapest , zeinahotels) biztosította.) Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Oravecz Kristóf: „Keresem az igazit, de nem nézek be érte minden bokor alá”

Szóval, Oravecz Kristóf szingli és készen áll, hogy ezen változtasson, de a nagyon direkt ajánlatokkal nem akar és nem is tud mit kezdeni. A kérdés már csak annyi: milyen is lehet az élet egy katona oldalán?

Tény, hogy egy katona élete, bár alapvetően tervezhető, bizonyos helyzetekben a terveket felülírja a kötelesség.

– Ez velem, velünk együtt jár, így vagyunk egy csomag. Éppen ezért az elfogadás nálam a kapcsolat esszenciája. Fontos érték nálam továbbá a megbízhatóság. Valójában én ragaszkodom egy alapértékrendhez, de szerintem nem nehéz ezt megugrani. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy keresem az igazit, de nem nézek be érte minden bokor alá – zárta le a témát nevetve A Kiképzés főhadnagya.