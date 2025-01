"Így is szeretnek" - Elképesztő siker WhisperTonék turnéja, mindenki őket akarja

Szinte napra pontosan egy hónappal ezelőtt nyerte meg a Dancing with the Stars műsorát a több, mint egymilliós követőtáborral bíró TikTokker. WhisperTon a hosszú hetekig tartó táncos show műsorban még több rajongóra tett szert, olyanokra is, akik eddig azt sem tudták, hogy létezik. Így nem csoda, hogy a táncot újra a saját világának érző influenszer és párja turnéjára pár óra alatt elkelt az összes jegy.

WhisperTon életét megváltoztatta a Dancing with the Stars / Fotó: Bors

WhisperTon: Hihetetlen ezt az egészet átélni!

Mivel a népszerű TikTokker és táncpárja, Tóth Katica nem akarták, hogy bárki, aki szeretne, kimaradjon az órájukból, így megduplázták az időpontokat minden városban. Majd Whispertonék elkezdtek nagyobb termeket kibérelni a turné állomásain, de még ez sem volt elég.

– Egyszerűen már nincs kapacitás, pedig még mindig rengeteg üzenetet kapunk Katicával, hogy szeretnének jönni, meg újabb városokba is menjünk el, ez egyszerűen hihetetlen! Én rengeteget kaptam a Dancingtől, élményeket, örök barátságot Katicával, azt, hogy újra saját világomnak érzem a táncot, és azt is, hogy így is, minden flanc nélkül is elég vagyok az embereknek, így is szeretnek és ez mind közül a legszebb! És a turné első állomása hatalmas siker volt, még a legszebb álmaimat is felülmúlta! Hihetetlen ezt az egészet átélni!

A Dancing győztesei valószínűleg újabb turnét hirdetnek majd / Fotó: Instagram

„Büszke és hálás vagyok”

A táncos showműsor győztese azt is elárulta, hogy volt benne egy kis félelem, de az hamar elmúlt. Már a kezdés előtt egy órával sorban álltak az emberek, akikkel még az óra előtt közös fotókat készítettek a megjelentek legnagyobb örömére, akik még ajándékot is kaptak WhisperTontól és Tóth Katicától.