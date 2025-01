Szőke Zsuzsi új szerelméről mesélt, miközben felesége kiadta Király Viktor útját

Ez a hét sem telt el izgalmas sztárhírek nélkül, volt minden: új szerelem, válás, haláleset. Szőke Zsuzsi magánélete úgy látszik továbbra is izgalomban tartja olvasóinkat, a vele készült interjút olvasták most a legtöbben.

Szőke Zsuzsi először beszélt új kapcsolatáról (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

Szőke Zsuzsi először szólalt meg ú párjáról

A Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője tavaly májusban egy csalódás után szakított exével. Szőke Zsuzsi nem gondolta, hogy Ámor nyila hamar eltalálja újra, de nem így lett, lassan fél éve boldog párkapcsolatban él. A TV2 sztárja szerelme miatt is hatalmas tervekkel indította a 2025-ös évet: a boldog magánélet mellett, amiről először mesélt, és februártól hivatalosan is megnyitja kapuit a saját táncstúdiója, a Studio46.

Elhunyt Békés Itala

Lesújtó hírt közölt az Örkény Színház a héten, örökre lehunyta szemét Békés Itala. A 98 éves színésznő több, mint 70 éven át tette boldoggá játékával a színházba járókat. A legenda nemrég még boldogan tervezte a 100. születésnapját. A sokoldalú és tehetséges művész búcsúztatása saját kérésére szűk családi körben lesz.

Békés Itala 98 éves korában hunyta le örökre szemeit Fotó: MW archív

10 és és 3 gyerek után válik a sztárpár

A népszerű énekesnő és sportoló férje megromlott kapcsolatáról már hosszabb ideje ment a pletyka. De most már hivatalos, hogy Jessica Simpson és férje, Eric Johnson 10 év házasság és 3 csodás gyermek után végleg szakítottak. A 44 éves énekesnő elárulta, hogy ő és a 45 éves egykori NFL-játékos már külön élnek, miután „egy fájdalmas helyzetet éltek át a házasságukban”.

„A bőröndöd az ajtóban vár” – Király Viktor felesége nyilvánosan adta ki az énekes útját

Az elmúlt időszakban óriási átalakuláson ment keresztül a sztárapuka, az énekes ugyanis több mint 20 kiló súlyfeleslegtől szabadult meg, ami a házassága megmentése miatt és az egészsége miatt is fontos volt. Király Viktor nemrég hosszú hajú fotóval jelentkezett, ami nem mindenkinek nyerte el tetszését. A felturbózott képhez felesége annyit írt: „A bőröndöd az ajtóban vár”

Király Viktor felesége nyilvánosan tette ki férje szűrét (Fotó: Bors)

Sebestyén Balázs felesége ismerőseitől kért lakhatási segítséget

A népszerű sztárpár nagy világjáró hírében áll, nemcsak Európát, de más kontinenseket is felfedezett már, a sztármami pedig végzetesen beleszeretett Ázsiába. Ezért is töltöttek ott több hetet a családdal december végén és január elején. A kétgyermekes családanya Instagram bejegyzésében érzelmesen írt útjukról, aminek a végén hashtagben megjegyezte: