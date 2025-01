Visszatér a horrorbalesete helyszínére az ismert énekesnő

Már most nagyon megkönnyebbült a karom, a műtétet is jobban viseltem: húsz-harminc percig tartott, este nyolckor pedig fájdalmak nélkül haza mehettem. Mindenki nagyon kedves volt, és az orvosom az eredetinél kisebb vágást ejtett: nagyon figyelt az esztétikára is, hiszen színpadi emberként nekem ez is fontos.