Szeredy Krisztina újabb műtétre készül – „Remélem, hogy jól összeforrt a csont”

Leblanc Győző partnere, Szeredy Krisztina június elején szenvedett komoly balesetet Olaszországban, egy szikláról zuhant le és szilánkosra tört a karja. Óriási fájdalmai voltak, így kint felkeresett egy kórházat, ahol gipszet kapott, ám rossz hírt is közöltek vele: műteni kell. Úgy döntött, az operációt csak itthon vállalja, így hazaérkezése után nem sokkal már túl is volt a komoly beavatkozáson. Idővel lekerült a gipsze, majd a hosszadalmas gyógytorna következett.

Szeredy Krisztina nyáron Olaszországban egy baleset következtében sérült meg (Fotó: Szeredy Krisztina)

Szeredy Krisztina szeretne mielőbb átesni az operáción

Bár sokat gyógyult, de még mindig nem tudja tökéletesen használni karját. A Borsnak elárulta, újabb műtét elébe néz, ugyanis a beépített vas olyannyira zavarja és fájdalmat okoz a mindennapokban számára, hogy szeretné, ha mielőbb eltávolítanák.

– Nem olyan jó a helyzet, mint ahogy én azt gondoltam.

A beépített vas rendkívül zavar a mindennapokban.

– Nagyon vékony bőrréteg takarja, bármihez érek hozzá, óriási fájdalmat okoz, olyan érzés, mintha beleszúrnának egy kést. Nehéz így öltöznöm, jelmezekbe bújnom. Most, hogy már itt van a tél, a kabát felvétele is fájdalmas. Sajnos rendszeresen előfordul, hogy felszakad és vérzik – mondta lapunknak az operaénekes. – Az orvos azt mondta, hogy minimum fél, maximum egy év után lehet csak eltávolítani a vasat. Megkértem, ha egy mód van rá, hamarabb vegyük ki. Most fogok visszamenni hozzá, készül egy röntgen, az alapján születik döntés.

Szeretném, ha már decemberben, de legkésőbb januárban sor kerülne az operációra, mert úgy néz ki, hogy Győzővel hamarosan indul egy újabb tengerentúli turnénk.

– Ha kiderül, hogy nem lehet eltávolítani, akkor kénytelen leszek tovább szenvedni. De nagyon bizakodó vagyok, remélem, hogy jól összeforrt a csont, és nincs szükség a beépített vasra. Ha így lesz, 10-14 nap, mire beforr a seb, ez idő alatt kötözni kell, utána megszűnnek a problémáim – fűzte hozzá az énekesnő.

Leblanc Győző és Szeredy Krisztina újabb tengerentúli turnéra készül (Fotó: Szeredy Krisztina)

Idő kell még a gyógyuláshoz

Krisztina hónapok óta jár gyógytornára, úgy érzi, nagyon sokat javult az állapota, ám még idő kell, mire tökéletesen funkcionál majd a keze.