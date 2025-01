Úgy feszül Szandi testén a ruha, hogy öröm nézni - Fotó

Szandi már hosszú évtizedek óta az ország egyik legnépszerűbb énekesnője, aki nem csupán a remek hangjával, hanem a bámulatos szépségével is képes felhívni magára az emberek figyelmét. Sokan alig hiszik el, hogy ennyire jó formában van, de a híresség nagyon sokat tesz azért, hogy ennyire fantasztikusan nézzen ki.

Szandi / Fotó: archív / hot magazin

Szandi rengeteget edz, sportol, odafigyel magára, így nem csoda, hogy bomba alakja van. Időnként ki is tesz magáról olyan fotókat, amiken ezt megcsodálhatják a rajongói – most is így tett, ugyanis megmutatta, hogy milyen testhez simuló ruhában búcsúztatta 2024-et, illetve üdvözölte 2025-öt pár kedves gondolat kíséretében.

Szeretetben, sikerekben, boldogságban és egészségben gazdag Új Esztendőt kívánok Nektek!🍀❤️✨🙏🏼

– írta Szandi a közösségi oldalán.

Itt lehet megtekinteni Szandi dögös képét, amihez csak úgy záporoztak a szívecskés hangulatjelek: