Ritka pillanat: megmutatta gyermekeit a nagybeteg Céline Dion

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Céline Dion súlyos neurológiai betegséggel, a stiff-person-szindrómával küzd. Emiatt az énekesnő hosszú hónapokon keresztül nem jelent meg a nyilvánosság előtt, ennek is csak egy díjátadó miatt tett kivételt.

Céline Dion most egy friss fotót töltött fel a közösségi oldalára, aminek van egy szomorú vonatkozása is. Ugyanis az énekesnő 9 éve veszítette el a férjét, René Angélilt, akire most egy családi képpel emlékezett meg.

René, nem hisszük el, hogy már kilenc éve elmentél. Egy nap sem telik el úgy, hogy RC, Eddy, Nelson és én ne éreznénk a jelenlétedet. Te voltál a legnagyobb bajnokom, a párom, és az az ember, aki mindig a legjobbat látta bennem. Tisztellek és örökké hiányozni fogsz, szerelmem... Szeretünk téged

- olvasható Céline Dion posztjában.

