Rá biztosan nem számítasz, ismerős arc tűnik fel a Kincsvadászokban

Kárpáti Denise egy egészen meglepő darabbal állt Tilla és Megyesi Balázs műtárgyszakértő elé, majd később a licitálók elé. Az ismert színésznő ugyanis egy több, mint száz éves családi ereklyétől válna meg a Kincsvadászokban. Ebben az esetben nem csak a tárgy, de a tulajdonos is egy izgalmas fordulat, ugyanis régebben rengeteget hallhattuk a hangját, hiszen keresett szinkronszínésznő is volt, de játszott a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban és a Thália Színházban is.

A Kincsvadászok 2. évada is elképesztő izgalmakat tartogat a nézők számára - Fotó: TV2

– Egy antik tárggyal érkeztem, ami már több, mint száz éve a családunk birtokában van, de már csak dísztárgyként használjuk.

Hoztam egy fotót is, amin az édesanyám ül ebben a hintaszékben.

Denise nem kis céllal érkezett a Kincsvadászokba

Egy négy generációt megélt műtárgy. Az biztos, hogy az 1920-as években már a mi tulajdonunkban volt, mert édesanyám abban a hintaszékben ült és ő a húszas években született. Együtt laktunk mindannyian velük, most is ugyanabban a lakásban élünk, egy nagy polgári lakásban.

Az eredettörténetet követően kitértek az antik tárgyra és annak kinézetére is, ám a színésznő azt is elmesélte, miért szeretne megválni a hintaszéktől.

– Hiába egy szép családi emlék, de a generáció gyarapodik, más bútorok kerülnek a lakásba és azt szeretném, hogy olyan helyre kerüljön, ahol méltón megbecsülik – árulta el Tilláéknak.

Hogy Kárpáti Denise-nek sikerül-e végül eladni a száz éves családi ereklyét, az a mai adásban derül ki. A Kincsvadászok 19:50-től kezdődik a TV2-n!