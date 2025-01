Valami nagyon nem stimmel Pintér Tibor arcával, aggódva súgtak össze a rajongók

Első pillantásra álomszerűnek és idillinek tűnik az a fotó, amit a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, Pintér Tibor párja, Ilyés Jennifer társaságában posztolt Thaiföldről. A téli utazásra egy egészen fontos ok miatt került sor: a nyeregbe termett színész ugyanis 51 éves lett, amihez ezúton gratulálunk.

Pintér Tibor egyik kedves lova társaságában Fotó: Facebook

A szerelmes Pintér Tibor és Ilyés Jennifer képén a lóimádó dalnok egy születésnapi tortával látható, de az asztalon helyet kapott néhány frissítő is, hiszen egy évfordulóra illik koccintani, akkor is, ha nem kerek. Ezzel persze nincs is semmi gond, ám a sasszemű és roppant kritikus netezők azért valamit észrevettek Tenya fotóján.

A Reddit nevű közösségi oldal felhasználói egész egyszerűen nem tudtak napirendre térni a magyar kentaur vonásai felett. Többen is akadtak, akik szerint Pintér Tibor arca viszonylag rövid idő alatt döbbenetesen megváltozott. Nem is húzzuk tovább az időt, mutatjuk a szóban forgó képet!

A legtöbben nemcsak Tenya szakállát találták furcsának, hanem a teljes arcszerkezetét, abban viszont egyetértettek, hogy a színész fizikumára 51 évesen sem lehet panasz, sőt!

– Boldog születésnapot Tibornak. Csak én látom úgy, hogy nagyon megváltozott?

– Hú, de furcsa az arca!

– Alig ismertem meg a képen, pedig nagyon jó színésznek tartom.

Ilyen és ehhez hasonló hozzászólások bukkantak fel a Redditen Pintér Tibor romantikus fotója láttán.

Pintér Tibor egy igazi átváltozóművész

Nos, a rajongóknak már csak azért sem kell kétségbeesniük, mert Pintér Tibor az elmúlt évek során már bebizonyította, hogy egy igazi kaméleon. A művész jelenleg a Szépség és a Szörnyeteg című darabra készül a Nemzeti Lovas Színházzal, és nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a Szörnyeteg szerepét ölti majd magára. Nos, az átalakulása mögött ez is állhat, hiszen korábban is változtatott már radikálisan a megjelenésén. Elég csak arra gondolni, amikor Herkules szerepe kedvéért 22 kilótól szabadult meg.

− Rengeteget sportolok, odafigyelek egyébként a diétára is. Azt gondolom, hogy nekem ez a kötelességem, hiszen a testemből is élek többek között. Rengeteget futok, napi négy-öt órát lovagolok, és emellett figyelek a lelki épülésemre is. Anyukám sokáig mondta, hogy ne fogyjak többet, nehogy összeessek, de ez nem áll fenn. Nagyon okosan és ügyesen kell elosztani azt a napi kettő vagy három étkezést – magyarázta akkor, 2023-ban a Mokka riporterének a lóra termett színész, Pintér Tibor Tenya.