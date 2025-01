Cuki: Osvárt Andrea babafotót mutatott az egyhetes gyermekéről

Osvárt Andrea családjában nagy a boldogság, megérkezett a 45 éves színésznő első gyermeke. A hírt a família igyekezett sokáig titokban tartani, csak idén ősszel nyilatkozott először arról, hogy gyermeket vár. A producerként is dolgozó egykori modell az életét a karrierépítésre tette fel, mégis mindig ott motoszkált a fejében a gondolat, hogy mégiscsak egy gyermek tenné őt igazán boldoggá.

Osvárt Andrea párja, Milán is nagyon boldog a gyermekáldástól (Fotó: Mediaworks archív)

Osvárt Andrea céljai

Az üzleti életben mindig is sikeresen dolgozó modell, producer nem hazudtolta meg magát, amikor arról kérdezték, hogy mennyire fogja megváltoztatni az életét a kislánya érkezése. Egy korábbi interjúban azt mondta például, hogy először a párjának mondta meg, hogy gyermekük lesz, a második telefon viszont a könyvelőjének ment... vagyis előre szerette volna figyelmeztetni a szakembert, hogy az elkövetkezendő időszak nem a műsorok gyártásáról és a munkáról fog szólni.

Az első babafotó

Osvárt Andrea gyermeke megérkezett tehát, és a csinos édesanya bár igyekszik nagyon zártan kezelni a privát életét, tisztában van azzal is, hogy alkalmanként muszáj kiszolgálnia az őt követő több tízezer ember kíváncsiságát, így most megajándékozta a követőit az első babafotóval is. Bár a képen nem látszik az újszülött arca - és feltételezzük, hogy soha nem is fogja megmutatni a gyermeket - egy pici kéz azért látszik, amiből könnyen lehet arra következtetni, hogy egy igazi kis angyalkának adott életet a volt modell. Mutatjuk is a szívet gyönyörködtető fotót: