Már nem titkolják: így hatott Katalin hercegné házasságára a rákbetegség

A 2024-es éves rendkívül nehéz volt a walesi hercegi pár számára, főleg, miután kiderült, hogy Katalin hercegné rákkal küzd. Szerencsére azonban a rossz hír nem törte meg őket, sőt, még erősebbé vált családjukban a kötelék. Ezt egy, a párhoz közel álló forrás is megerősítette, aki azt is kiemelte, Vilmos és felesége nyitottabbá váltak és többet beszélnek a publikumnak is a kapcsolatukról. Mondhatni, új dolgokat fedeztek fel még magukban és egymásban is.

Megerősítette őket a tavalyi év. / Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

A hercegné számára nincs fontosabb a családjánál, a férjénél és a gyerekeinél

- jelentette ki a bennfentes.

Vilmos herceg ezzel szintén így van, nem hiába nyilatkozta azt a tavalyi 12 hónapról, hogy élete legnehezebb éve volt, egy szóval jellemezve brutális. Ez persze érthető, hiszen 2024 januárjában pár nap eltéréssel műtötték feleségét, majd apját is rák miatt.

A diagnózis, és annak elismerése óta a walesi család sokkal nyíltabban felvállalja az érzelmeit. Ez pedig abból is látszik, hogy szeptemberben azok után, hogy Katalin befejezte a kemoterápiát, érzelmes, családi videóval jelentették be az örömhírt. De ott volt az a pillanat is, amikor Katalin és Vilmos egymás születésnapjaira személyes üzenetet írtak a közösségi médiába, aminek a vége mindkét esetben az volt:

Nagyon szeretünk téged!

Ennek pedig Ingrid Seward királyi író szerint egy oka van, írja a People: