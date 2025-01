A rajongók is csak ámulnak: előtte-utána fotón mutatta meg hihetetlen átalakulását Kulcsár Edina

Ahogy arról korábban már beszámoltunk Kulcsár Edina még tavaly augusztus elején életet adott G. w. M-mel közös második gyerekének, aki a Dion nevet kapta.

Előtte-utána fotón mutatta meg látványos átalakulását Kulcsár Edina Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Ám a várandóság alatt a korábbi szépségkirálynőnél felszaladt néhány kiló, az utóbbi időszakban pedig keményen küzdött azért, hogy ezt mihamarabb leadja. Ez pedig úgy néz ki, hogy szépen fokozatosan sikerül is neki. Hiszen Kulcsár Edina most az Instagram-oldalán egy előtte-utána fotón számolt be a hihetetlen eredményekről.

Szeretem megmutatni azt is, ami nem feltétlenül Insta-kompatibilis

- kezdte a bejegyzését a négygyermekes anyuka, majd hozzátette, hogy a két kép között mindössze egy hónap különbség van, majd így folytatta:

− A kezdet néha nehéz, de a folyamatos dicséret, amit a környezetedtől kapsz, mindent feledtet, és erőt ad a folytatáshoz!

Ha valakinek jólesik, akkor nyugodtan írjon az alakomra akár csúnya jelzőt

- írta Kulcsár Edina, aki hozzátette, a fotókat azok kedvéért szerkesztette össze, akik várták tőle, hogy egy hónap alatt milyen eredményt lehet elérni.

A korábbi szépségkirálynő hangsúlyozta, szándékosan nem a szülés után fotózta le magát, mivel abból természetes módon is fogyott. Megvárta azt a pontot, ahonnan már nem mozdult a súlya, majd keményen megdolgozott az eredményért.

