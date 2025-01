Kökény Attila és Kökény Aranka: „A sírig visszük ezt a házasságot!”

Egyre több válásról olvashatunk az utóbbi időben, hetente jelenik meg egy-egy hír, hogy éppen melyik sztár szakított a párjával. A házasságkötésekkor elhangzott fogadalmakat évről évre kevesebben tartják be, mintha értékét vesztette volna ez a gyönyörű intézmény. Kökény Attila és a felesége, Aranka ennek az ellenkezőjét vallják, bár ők is érzik, hogy mennyire megváltozott a világ.

Kökény Attila a 27 év alatt sokszor megnevettette feleségét – Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Kökény Attila és felesége sokat küzdött a házasságukért

– Az emberek nem próbálják helyrehozni, megjavítani a kapcsolataikat, sok esetben egyáltalán semmit nem tesznek egymásért. Ami tönkrement, azt kidobják. Ez a legnagyobb probléma – kezdte Kökény Aranka a hot! magazinnak. – Az elmúlt huszonhét év alatt mi is megtehettük volna ezt nem is egyszer, hiszen ez a legkönnyebb. Apróságokon is annyira össze tudtunk veszni, hogy volt, amikor egy fogmosás miatt költözött el Attila, annyira nagy vita lett belőle. Ez már régen történt, azóta mi is sokat változtunk, de a lényeg, hogy sokszor feladhattuk volna, mégsem tettük. Egy kapcsolat eleje mindig csoda szép, de amikor összeköltözünk, együtt élünk, akkor kezdődik el az alkalmazkodás, a tolerálás, és ez nem minden esetben könnyű. Viszont ha két ember szereti egymást, megéri; és mi mindig is azt éreztük Attilával, hogy összetartozunk.

Hálát ad Kökény Attila családjáért

A népszerű énekes mindennap hálát ad a Jóistennek, hogy ilyen gyönyörű családja van, amit huszonhét éve a felesége, Kökény Aranka fog össze.

– Az első perctől kezdve minden napért hálás vagyok Arankának; nem tudom, hol lennék nélküle! – mondta elérzékenyülve Kökény Attila. – Sok munkája van bennem! Annak idején egy fiatal csődör voltam, akit be kellett törni, és ez sikerült neki. A veszekedéseket, a balhékat is megköszönöm, hiszen ezekre is szükségem volt.

Sokat tanultam a hibáimból! Az biztos, hogy nem sok nő tudta volna ilyen tökéletesen végigvinni mellettem ezt a huszonhét évet.

Aranka a mai napig minden terhet levesz a vállamról, főz, mos, takarít, a gyerekek is teljes mértékben rá voltak bízva, reggel ő kelt, és vitte őket iskolába, este ő tanult velük, hiszen én sokat dolgoztam. Szerencsés vagyok miatta: neki köszönhetem a gyerekeket, az unokákat, ezt a szép családot, amit együtt élünk meg, és amit egy csodának tartok, én pedig ebbe a csodába vagyok szerelmes!