Kis Grófo: Sosem csalódtam a gyermekeimben

Országunk egyik legfoglalkoztatottabb zenészét már hosszú évek óta az autópályán vagy egy rendezvény helyszínen éri az újév, hiszen az édesapja mellett már fiatalkorában kitanulta a mulattatás minden csínját-bínját. Kis Grófo a sűrű évvégékről mesélt a hot! magazinnak.

Kis Grófo soha nem pihenéssel tölti az év végét (Fotó: Szabolcs László)

– Már gyermekkoromban, nagyjából 13 éves korom óta édesapámmal töltöttem a szilvesztert, hiszen mindig úton voltunk, és rendezvényeken énekeltünk. Legutoljára szerintem a Covid idején történt, hogy itthon maradtam a családdal. Ez már nálunk hagyomány, hogy újévkor rendezvényeket vállalunk, hiszen bulival szeretnénk köszönteni az új esztendőt – kezdte Kis Grófo a hot! magazinnak.

Kis Grófo: „Év közben inkább hét közben tudok időt tölteni a gyermekeimmel”

Elfoglalt előadóként is képes egyben tartani a családot. Noha a feleségét tartja a família motorjának, az apai szerepben ő is brillírozik, és mindig igyekszik megtartani az egyensúlyt a munka és a magánélete között.

– Hiányolnak ilyenkor a gyerekek, de nálunk nem is a szilveszter a nagy esemény, hanem a karácsony, ami szent, a vallásunkból kifolyólag. Nem is megyünk sehova, ráadásul december 26-án van István névnap, így Armandókámat is ünnepeljük. Ilyenkor a legnagyobb boldogság az, hogy kiszakadunk a szorgos hétköznapokból, és együtt van a család: a feleségem, a sógornőm és anyukám is itt van velünk. Év közben inkább hét közben érek rá időt tölteni a gyermekeimmel, főleg a téli szezonban, hiszen nyáron hétköznap is jönnek rendezvények. Ettől függetlenül minden szabadidőmet a családnak szentelem, de ez sajnos nem mindig van így. A munkám és a megélhetésem miatt vagyok távol, de szerencsére tudják, hogy mindent értük teszek – árulta el az előadó.

A zenész nem véletlenül ennyire tevékeny, hiszen a legendás Nagy Grófo mellett megtanulta, hogy a munka nemesít. Ebben a szellemben igyekszik nevelni a gye­re­keit is, akik még az alkotási folyamatokban is segítenek neki.

– Örökmozgó vagyok; ha lehetőségem lenne a pihenésre, sem tenném! Mindig kell valamit dolgozni, újítani. Ma már nem elég évente két dalt kiadni, hanem óriási munkát kell beleölni ahhoz, hogy fennmaradjon a neved. Nekem a család a legelső, ezért minden demómat nekik mutatom meg először, ők pedig egyenesen megmondják, ha valami nem oké. Sokszor van, hogy tesztelem a fiamat, és tudatosan rejtek el benne hibákat, de sosem csalódtam a gyermekeimben, és mindig lenyűgöznek – mondta büszkén Kis Grófo gyerekeiről.