„Micsoda meglepetés” - nem akárkivel edzett együtt a TV2 sztárja

Barta Sylvia előszeretettel oszt meg bikinis fotókat a közösségi oldalán. Ami érthető is, hiszen az 54 éves időjós kirobban formában van. Ezt egyebek között a rendszeres testmozgásnak is köszönheti.

Barta Sylvia egy világsztárral futott össze az edzőteremben / Fotó: Máté Krisztián

Barta Sylvia csoportos órákat tart vendéginek, sőt, időnként még a terembe is lenéz, ezért büszkén vállalja fel irigylésre méltó alakját. A bájos műsorvezető a minap is lenézett az edzőterembe, ahol nagyon kellemes meglepetés érte, hiszen nem mással, mint a pankrátorból lett világhírű színésszel, John Cena-val futott össze.

Sylvia a különleges találkozásról egy fotót is megosztott a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában, melynek láttán irigykedhettek a rajongók. Igazi TV2-s találkozásnak is lehet ezt nevezni, hiszen filmjeiben John Cena magyar hangja az a Bognár Tamás, aki a TV2 csatornahangja is - írja a Tények.

Íme a közös szelfi Barta Sylviáról és John Cena-ról: