Barta Sylvi bikiniben jelentkezett be élő adásban, elképesztő formában van

Barta Sylvi bikinis fotóiból elég sokat láthattunk már az elmúlt időszakban, ami nem is csoda, hiszen 54 évesen is eszméletlen alakja van a TV2 időjósának. Most fotók helyett élőben is láthattuk, mennyire jól néz ki Sylvi, ugyanis a Mokka adásában élőben jelentkezett be, a medence széléről.

Barta Sylvi nem számít a kor, továbbra is rendszeresen sportol, ami meg is látszik az alakján (Fotó: Fabián Olga)

Barta Sylvi bikiniben jelentkezett be

Akik eddig talán azt gondolták, hogy a TV2 csinos sztárjának talán valamilyen filtert használ, most megkapták a választ. Sylvi ugyanis a Mokka legutóbbi adásában élőben jelentkezett be a Külkerpark Sport- és Szabadidőközpont medencéjének széléről, ahol természetesen a hétvége várható időjárásáról kérdezték. Az adásban egy fekete bikinit viselt, és egyértelműen látszott, hogy ő bizony semmilyen filtert nem használ a fotóihoz: amit a képeken látunk, az van a valóságban is! Közel az 55 évhez Sylvinek továbbra is bomba alakja van, és továbbra is mindenkit lenyűgöz megjelenésével.

Nemrég vesztette el édesanyját

A gyönyörű időjós egyébként nehéz időszakon van túl. Számára a nyár nem csak a felhőtlen boldogságról, nyaralásról szól. Az 54 éves műsorvezető ugyanis nemrég, július elején veszítette el imádott édesanyját, amit a közösségi oldalán osztott meg követőivel.

„Ivák Katalin 1940-2024. Édesanyám visszaadta lelkét a Teremtőnek.

Kérte, hogy ne legyek szomorú, de a könnyeim megállíthatatlanok…

– Nyugodjon békében, az örök világosság fényeskedjék neki!” – írta bejegyzésében Barta Sylvia.

A TV2 sztárja többször tett utalást az elmúlt egy évben arra, hogy anyukája nincs jól. Az nem titkolta, hogy beteg, viszont arról sem beszélt, hogy pontosan mi történt. Talán a munka segít feldolgozni a gyászát és veszteségét, amit el kellett szenvednie.