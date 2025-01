Vitathatatlan, hogy TV2-n látható Házasság első látásra második évada alaposan felkavarta az állóvizet! Bár a TV2 párkapcsolati reality-je nem éppen a napos oldaláról mutatja be a párkapcsolatokat, hihetetlen érdeklődés övezi a szereplők sorsának alakulását.

Házasság első látásra: Kovács Reni babát vár Brumitól? (Fotó: TV2)

A véghajrá előtt alig pár nappal döbbenetes hír látott napvilágot, és kezdett el szélsebesen terjedni az interneten, ahogy ez lenni szokott. Nevezetesen az, hogy Házasság első látásra Reni kisbabát vár, a gyerek apja pedig nem más, mint műsorbeli férje, a pszichológusok által mellé rendelt Brumi.

− Máris gyerek? Reni várandós BRUMI-tól! - Mutatjuk

- áll a hangzatos címben.

Vajon igaz lehet a pletyka?

Nos, mielőtt elkezdenénk gratulálni a kismamának, érdemes megvizsgálni, milyen forrásból származik a hír. Nem kell ahhoz virtuális Sherlock Holmes-nak lennünk, hogy rájöjjünk, Reni terhességét egy kamuhíreket gyártó portál kezdte el terjeszteni, és egész egyszerűen semmi köze a valósághoz.

Az álhír egyébként Brumi fülébe is eljutott, és bár először biztos megdöbbent, később röhögve osztotta meg, hogy mit képesek kitalálni az élénk fantáziájú álhírgyárosok a kattintás reményében.

Házasság első látásra: álhír terjed Reniékről (Fotó: Facebook)

Házasság első látásra: Reni teljesen megváltozott

A jövő kedden véget érő Házasság első látásra Renije az egyik nagy kedvence a nézőknek, ugyanis sokan szeretik a szókimondó stílusát, na meg azt, hogy Brumival milyen szépen alakul a kapcsolatuk. Persze, mindig vannak, akik a kákán is csomót keresnek, és ez sajnos Reni esetében sincs másként. A csinos lányt most azzal támadták be a kommentelők, hogy túlságosan sok plasztikai beavatkozása lehetett, és hogy a korábbi fotói alapján rá sem ismernek Brumi feleségére, aki korábban így nézett ki.

Házasság első látásra Reni így nézett ki pár évvel ezelőtt (Fotó: Facebook)

Szerinted is teljesen megváltozott a külseje?